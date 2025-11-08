Pisporê yemênî di gotûbêjekê bi Abna re de:Emarat li xizmeta sîyonîstan e; ji têketina Afrîqayê heta baskirina komên berxwedanê li Yemen û Sûdanê

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—
1. Tewandina hêzên dewleta Îsraîl û Emaratan
Tewandina dawî yên li Sudanê, wekî piraniya tawanên din ên cîhanê, bi girêdayîya rastî yên bi rejîma Siyonîst û piştgiriyên xwe yên rojhilatî û Amerîkî ve girêdayî ne. İsraîl û Emarat piştgiriyên giran û peywendiyên komersîyal hene û Sudan bi taybetî çavdêriyeke girîng ji hêzên wan re dike, di nav de hîn ji hêzên zêr.
2. Tewandina girêdayîya grûbên muqawemat
Grûbên muqawemat(Berxwedane) û dijberê xwedîkarên rojhilatî-ê Amerîkî û Siyonîst li Sudan û Yêmînê nêzîk dibin, û tirs ji yekbûna wan rejîma Siyonîstê û Emîratê tê dikin ku bi hevkarîya xwe û mercên xwe herî zêde hevrûmet û nexweşî li welatên Sudan û Yêmînê biafirînin.
3. Şiroveya fêhd Şakir Aburas
Fêhd fêhd Şakir Aburas, zanistvanek yê Yêmenî, di gotûbêja xwe ya li Abna de şirove kir:
• Emamîrat wekî yek amûr li ser projekta mezin a Siyonîst û Amerîkî tê karanîn.
• Sudanê de, şerê hêzî gelek kesên bêguneh jiyana xwe ji dest da.
• Emîrat piştgiriyê dike grûbên paramîlitar ên “Hêzên Destûrî Zû” di genosîd û tawanên şerî de.
4. Destûr û hêza leşkerî ya Emaratê
Raportên agahdariyê nîşan dide ku Emîrat sala borî piştgiriyê leşkerî zêde kir, û çend cureyên şil û silahên girîng, wisa dronên tecawî, şilên hêşîn, û armancên din peyda kirin, ku ji wan re destûrê da ku hêzên xwe piştî şikestin li Xartûm vegerînin.
5. Encam
Hemî alîkarî û müdaxeleya Emaratê û Israêl di Sudan û Yêmînê de nîşan dide ku armanca wan ne tenê xweparastinê ye, lê her weha li dijî xwepêşandan û serbestiya mirovên herêmî ye.
Armancên Îsraîl li Sudan û bernameyên wê
Îsraîl bi piştgirîya Hêzên Piştgirîya Zûr (RSF) li Sudan tenê armancên leşkerî nîne. Ev piştgirî beşek ji stratejiya mezin a siyasî û aborî li Afrîqayê ye, ku bi hevkariyê ya Emarâtê tê kirin. Armancên sereke yên Îsraîl:
1. Kontrolkirina çavkanîyên xwe li Sudan: Bi taybetî zêreq û metallan qîmetdar.
2. Serweriya ser bandorên stratejîk yên Deryayê Sor: Bandorên Sudan rêya girîng ji bo bazirganî û destûrê ya navneteweyî ne; kontrolkirina wan Îsraîlê dide şansê rêkeftinê ya siyasî û aborî.
3. Berfirehkirina hêza siyasî li herêmê: Ev stratejiya li hêza Îsraîlê li Afrîqayê Bakur û Rojhilat Navîn tê.
Bi kurtasî, piştgirî li RSF tenê leşkerî nîne, lê amûrek ji bo hêsanîkirina armancên stratejîk, siyasî û aborî ya Îsraîl e.
Armancên Emarât li Sudan
Emarât di Sudan de wek amûrek leşkerî û karîger ji bo Îsraîl xebitî. Armancên sereke:
1. Torê locîstîk a veşartî: Bikarhênana bandor û firokgeha Bosaso li Somaliya ji bo veguhastina çarçoveyên leşkerî bo RSF.
2. Bikarhênana mercên cîhanî: Mercên Kolombiya ji bo karîgeriyên leşkerî têne xebitîn, piştî veguhastina wan li kampanên taybetî.
3. Berfirehkirina hêza leşkerî yên cîhanî: Emarât û Îsraîl hêza xwe li Sudan bi rêya RSF xebitandin.
Ev armanc wê emarâtê dike wek amûrek sereke ji bo Îsraîl.
Wekheviyek li Yemen
Di Yemenê de, Emarât bi alîkariyê ya Şûraya Pêşveçûnê ya Başûr li ser armancên xwe xebitî:
1. Têkçûna yekîtiya neteweyî: Mercên şoreşger nîqaşên siyasî yên ku yekîtiya Yemenê biparêzin qebûl nakin.
2. Çêkirina hêza leşkerî ya paralel: Wek “Kemberdê Ewlehiya” ji bo kontrola Başûrê Yemenê.
3. Bikarhênana nexweşiyên tarîxî bo armancên stratejîk: Emarât ji nexweşiyên herêmî û nexweşiyên civakî yên Başûrê Yemenê bihîstin.
Stratejiya Emarât li Sudan û Yemen hemî wekhevî ne: afirandina mercên leşkerî, berfirehkirina hêza siyasî û kontrola armancên Îsraîlê.
Tawanên dawî yên li Sûdanê, mîna gelek tawanên tirsnak ên li cîhanê, têkiliyek rasterast bi rejîma Siyonîst û piştgirên wê yên Rojavayî û Amerîkî re heye. Ji bilî têkiliyên bazirganî yên berfireh, rejîma Siyonîst û Îmarat gelek peymanên leşkerî û ewlehiyê bi hev re hene. Hebûna çavkaniyên zêr li Sûdanê çavkaniyek girîng e ku bala rejîma Siyonîst kişandiye.
Nêzîkbûna zêde ya komên berxwedanê û dijberiya li hember eksena Rojava-Amerîkî û Siyonîst li Sûdan û Yemenê û tirsa ji hevpeymaniya wan a gengaz bûye sedem ku rejîma Siyonîst, bi hevkariya kirêgirtiyên xwe yên herêmî, bi pêşengiya Emaratên Yekbûyî yên Erebî, her hewlekê bide da ku kaos û bêewlehiyê zêdetir bike li her du welatên Sûdan û Yemenê û ji bo parçekirin û jihevketina van welatan fitneyê çêbike.
Di vê çarçoveyê de, pisporê Yemenî Fahad Şakir Aburas, di hevpeyvînekê de bi ajansa nûçeyan a ABNA re, hebûna Îmaratên Yekbûyî yên Erebî (UAE) û armancên wê yên ji bo destwerdana rasterast li Yemen û Sûdanê analîz kir:
ABNA: Di rojên dawî de, me li Sûdanê sûcên berfireh dîtin, ku ji rojên pêşîn ve, pispor û çavdêr bawer dikin ku ev sûc bi hevkariya û piştgiriya Îmaratên Yekbûyî yên Erebî û rejîma Siyonîst têne kirin. Raya we li ser vê mijarê çi ye?
Di rewşa jeopolîtîk a aloz a herêmê de, Îmarat ne aktorek asayî ye ku dixwaze berjewendiyên xwe bi dest bixe, lê belê amûrek pratîkî ye di xizmeta projeyek mezintir de ku ew li gorî rojevek tevdigere. Rojevek ku tenê xizmeta hegemonyaya Siyonîst û Amerîkî li ser çarenûsa gelên cîhana Ereb dike. Bi rastî, ev ne teoriyek e, lê rastiyek e ku polîtîkayên wê li Yemen û Sûdanê hatine bicîh
Raportên îstîxbaratê piştrast dikin ku Îmaratên Yekbûyî yên Erebî di sala borî de piştgiriya xwe ya leşkerî ji bo koma milîsan zêde kiriye, û cûrbecûr çekan, di nav de dronên êrîşê, çekên sivik, çekên makîneyî yên giran û alavên din ên leşkerî, dabîn kiriye, ku piştî têkçûnên xwe li paytext Xartûmê, alîkariya wan kiriye ku desthilatdariya xwe ji nû ve bi dest bixin.
ABNA: Hûn difikirin ku rejîma Siyonîst li Sûdanê çi berjewendiyan digere û plana wê ji bo bidestxistina wan çi ye?
Piştgiriya rejîma Siyonîst ji bo Hêzên Piştgiriya Lezgîn ne bê sedem bûye; berevajî vê, ew beşek ji stratejiyek eşkere ya Siyonîst e ku bandora aborî û siyasî li Afrîkayê bi dest bixe. Bi rêya vê stratejiyê û bi rêya Îmaratan, vê amûra guhdar, rejîma Siyonîst hewl dide ku çavkaniyên Sûdanê, nemaze zêr, kontrol bike û li ser benderên stratejîk ên Deryaya Sor serdest bibe. Di dawiyê de, ev xizmeta berjewendiyên rejîma Siyonîst dike, ku armanc dike ku nexşeya bandora herêmî bi berjewendiya Îsraîlê biguherîne.
ABNA: Di valahiya siyasî ya li Sûdanê de, Îmaratan derfet dîtine ku milîsên li welêt wekî amûrek bi bandor ji bo rejîma Siyonîst çekdar bikin. Hûn difikirin ku Îmarat li Sûdanê çi armancan dişopînin?
Eger toreke lojîstîkî ya tevlihev û bi zanebûn veşartî tunebûya, operasyonên Îmaratê li Sûdanê ewqas berfireh û sîstematîk nedibûn. Lêkolînên rojnamevanî nîşan dane ku Îmarat bender û balafirgeha Bosaso ya li herêma Somaliyê wekî navendeke veşartî ji bo veguhestina çek û alavên leşkerî bo milîsên Hêzên Piştgiriya Lezgîn bikar tîne.
Bikaranîna Kirêgirtiyên Kolombiyayî ji aliyê Îmaratê ve
Balafirên barhilgir ên giran ên Îmaratê bi barhilgirên nepenî digihîjin ku tavilê têne daxistin û bi rêya welatên cîran têne veguhastin bo balafirên din ên ber bi Sûdanê ve. Karbidestekî li bendera Bosaso eşkere kir ku zêdetirî 500,000 konteynerên Îmaratê yên bi navê "kelûpelên xeternak" ji benderê derbas bûne, ku xwezaya nepenî û qedexekirî ya barhilgiran piştrast dike. Ya hîn xemgîntir bikaranîna kirêgirtiyên Kolombiyayî ji aliyê Emaratên ve ye. Wêneyên taybet nîşan didin ku hejmareke mezin ji wan bi firînên bazirganî digihîjin Bosaso û ji bo dermankirina şervanên birîndar ên Îmaratê û milîsên Hêza Piştgiriya Lezgîn, di dîmenek ku herî xirab a kolonyalîzmê û korsaniya nûjen tîne bîra mirov, ku di navbera xwîna sivîlan û bêgunehan de ti cudahî nake.
ABNA: Di salên dawî de, Emaratên Erebî yên Yekbûyî hewl dane ku destwerdanê di karûbarên navxweyî yên welatên Kendava Farisî de bikin, û di vî warî de, topa pêşbirkê ji Erebistana Siûdî dizî. Komplo û destwerdana Amaratên Erebî yên Yekbûyî li Yemenê rave bikin.
Li Yemenê, bandora Emaratên Erebî yên Yekbûyî bi rêya milîsên bi navê Konseya Veguhêz a Başûr, ku ji hêla Aidros el-Zubaidi ve tê rêvebirin, bi piştgiriya eşkere ya Amaratên Erebî yên Yekbûyî ve tê xuyang kirin. Ev milîs tu rêkeftineke siyasî qebûl nakin ku nebe sedema projeya veqetandina başûrê Yemenê ji bakur, û di encamê de, ew yekîtiya Yemenê hilweşînin û kaosa ku bi salan e welêt dorpêç kiriye didomînin.
Emaratên Erebî yên Yekbûyî ji bo van milîsan hêzek çekdarî ya paralel ava kiriye, ku wekî "Kembera Ewlehiyê" tê zanîn, da ku wekî baskê wê yê leşkerî li qada başûr tevbigerin. Wê gazindên dîrokî yên başûr bikar aniye da ku destkeftiyên jeopolîtîk bi dest bixe ku tenê xizmeta ajandaya cudaxwaz a Îsraîlê dike.
