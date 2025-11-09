Eraqçî ragihand ku niha tu derfet an şertê ji bo muzakerê bi Emrîka tune ye

Li gorî ragihandina ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehl-ulbeytê (s.x) — ABNA — “Seyîd Ebas Eraqçî” wezîra derve ya Îranê di bersivê pirsêkî derbarê derfeta destpêkirina nû ya muzakerê bi Emrîka de wisa got:
“Rastî ev e ku niha tu derfet tune ye, ji ber ku eme tu xuyabûna pozîtîf an avakirina çêdîtî yê ji aliyê Emrîkayê naynin.”
Ew di gotûbêjekê bi malpera agahdariya dewletê re jî tekitî kir:
“Her gav ku wan amade bin ji bo muzakerayek li ser bingehek wekhev û bi feyde ji bo her du aliyan, wê demê muzakerê dikarin pêk bihin û Îran ê ew rewşê binêre û lêkolînê bike.
Lê rêbaz û tevgera ku em ji aliyê Emrîkayê dibînin, ev tişt nîşan na dide.”
Dawiya peyamê /
Etîket: Seyîd Abas Eraqçî – Muzakerên Îran bi Emrîka
