Eraqçî ragihand ku niha tu derfet an şertê ji bo muzakerê bi Emrîka tune ye

9 November 2025 - 10:34
News ID: 1748318
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Wezîrê Derve diyar kir ku "niha îhtîmala ji nû ve destpêkirina danûstandinan bi Dewletên Yekbûyî re tune ye", û her wiha got ku danûstandin dikarin gengaz bibin her gava ku Amerîkî ji bo danûstandinek wekhev û sûdmend ji bo her du aliyan amade bin.

Li gorî ragihandina ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehl-ulbeytê (s.x) — ABNA — “Seyîd Ebas Eraqçî” wezîra derve ya Îranê di bersivê pirsêkî derbarê derfeta destpêkirina nû ya muzakerê bi Emrîka de wisa got:
“Rastî ev e ku niha tu derfet tune ye, ji ber ku eme tu xuyabûna pozîtîf an avakirina çêdîtî yê ji aliyê Emrîkayê naynin.”

Ew di gotûbêjekê bi malpera agahdariya dewletê re jî tekitî kir:
Her gav ku wan amade bin ji bo muzakerayek li ser bingehek wekhev û bi feyde ji bo her du aliyan, wê demê muzakerê dikarin pêk bihin û Îran ê ew rewşê binêre û lêkolînê bike.
rêbaz û tevgera ku em ji aliyê Emrîkayê dibînin, ev tişt nîşan na dide.

