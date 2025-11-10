"Hêza mûşekî ya Îran di pêşxistina xwe de ye"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Rojnameya Yediot Aharonot ragihand ku Îran tevî êrîşên dawî yên rejîma Siyonîst, hêza xwe ya mûşekî bi lez û bez xurt dike.
CNN her wiha ragihand ku Îranê hilberîna mûşekên balîstîk ji nû ve dest pê kiriye. Îran dikare bi sedan mûşekan hilberîne.
Raport her wiha tekez dike ku Îranî ji bo amadekariya her êrîşeke nû cebilxaneya xwe ya mûşekî berfireh dikin.
Divê were zanîn ku di şerê 12 rojan de, êrîşên mûşekî yên Îranê li ser deverên dagirkirî deverên girîng û hesas, di nav de navendên îstîxbarata veşartî û laboratuarên biyolojîk ên rejîma Siyonîst, hedef girtin.
