xLi gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Ji sala 2007an ve heta niha, Amerîka bi rêveberiya navendên perwerdehiyê yên nedewletî û bi bernameyên fêrkirinê di qada cûda yên Iraqê de hewl da ku hêza nerm a xwe li vê welatê zêde bike. Yek ji van bernameyan “ILEP” e.
🧭 Bernameya ILEP çi ye?
ILEP — Bernameya Guhartina Çalakiyên Gencên Iraqî — bernameyek perwerdehî-kulturel e ku rêya seferekê ya yek mehî bo Amerîka vedike bo xwendekar û qutabiyên Iraqî. Ev bername bi alîkarîya ambasadayê Amerîkayê li Baxdadê piştgirîya aborî û manewî digire, û heta niha ji bo zêdetir ji 3000 kes hatîye cîhanxistin.
🧩 Naveroka bernameyê
Bernameya ILEP tê parçe kirin bi sê beş: pêş çûn bo Amerîka, di nav Amerîka de, û piştî vegerê.
1. Pêş çûn bo Amerîka:
• Di çar hefteyên xebatên online de, beşdarê bernameyê têne nasîn bi civak, pirsgirêk, çavkanî, û çarêbûna pirsgirêkan.
2. Di Amerîka de:
• Di çar hefteyên bernameyê de, xwendekar têne nasîn bi çand û civaka Amerîkayê.
• Heftê yekem: xebata perwerdehiyê ya 7 rojî.
• Heftê duyem û sêyem: beşdarê bernameyê têne şandin bo zanîngeh an jî malbata Amerîkayê, û di qada fêrkirinê de xebitînin.
• Heftê çarem: şewitandina Washington û beşdariya di gotûbêjên komî de.
3. Piştî vegerê:
• Piştî vegerê, beşdarê bernameyê di du hefteyên xebata online de li ser projeyên xwe di Iraqê de xebitînin.
• Di dawiyê de, konferansa dawî ya xwendinê li Hewlêr tê lidarxistin.
🎯 Armanca bernameyê
Bernameya ILEP ne tenê bernameyek fêrkirinê ye, lê belê hewl dide ku gencan bi çand û ideolojiyên Amerîkayê re têkildar bikin. Ev bername dikare karîgerîya zêde bidê li ser gencan, bi awayekî ku ji ideolojiyên berxwedan û îslamê dûr bûn. Di encamê de, ev bername dikare sedemê zêdekirina karîgeriya Amerîkayê li ser aborî, siyasî û çavkaniyên Iraqê bibe, û rêyê bidê bo ku kesên piştgirîya Amerîkayê bi ser hilbijartinên Iraqê bixin.
Armanca USAID ya Amerîkayê li Iraqê ev e ku civakêkî çalak û xebatkar biafirîne ku bi bal û berhemê li ser balafirên Amerîkayê bibe, pêgeya ideolojiyên berxwedanê qelew bike, û rêya siyaseta Iraqê û hilbijartinên wê rênîşan bike.
