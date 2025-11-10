"Gelê Filistînê li dijî zorê ye û daxwaza rûmetê dike"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA — Ve hatî ragihandin de, dengê gelê Filistînê dîsa bi rûmet û qet'îtiyê bilind dibe:
Ne fermankirinê zêde, ne desthilata Filistînê di bin dagirkeriyê de, ne jî serokatiyên ku ji rastiyê gelê xwe dûr in.
Şexsiyeta Mahmûd Abas û komê nêzîkê wî — bi serokiya Huseyin Şex— îfade dikin şikestekî projeyê ku xwe ji rûmet, ji eslê xwe û ji girêdayîya berxwedanê jê kirîye.
Di demekê de ku Xezze xwîn dide, û bajarên Rojavayê Firatê bi girtin, kuştin û girtina erdê reber dikin, desthilata Filistînê berdewam dike hevkariya ewlehiya bi dagirker û têkoşîna her dengê azad di nav xwe de qirêj dike.
Ew ku roja xwe wekî gavêk bo serbixwebûnê tê pêşkêş kirin, bû rêbazek bo kontrola hundirî ku xizmeta dagirker û hêzên piştgiriya wî dike.
Nexwestina gelê Abas tenê pirsa navan nîne, lê belkî qîrêjeka gelêkî ye ku ji navdêr û nûnerên firotanî hate bezar kirin — wan ku di demê gotûbêjê de ne, erdê Filistînê di bin destan de tê parçekirin.
Ev piştrast dike ku rûmet ji peymanên ku di ofîsanê derve de tê nivîsandin nayê, lê ji xebatên wan ku ji her çîrokê Filistînê parastin — ji Xezze heta Beit Jala, ji Jenîn heta Quds.
Îro ciwanên Filistînî daxwaz dikin nûneriyek nû ku ji dilê gelê tê, bê rûspî û bê serbendî, serokatiyek ku bi zimanê rûmet û berxwedanê axiv dike.
Yekîtiya Filistînî li Amerîkaya Latînî (UPAL) piştrast dike:
Tu serokatiyek ku bi zor tê dayîn nikare cihê xwestekê gelê Filistînî bigire — gelê ku hêj li ser mafê xwe ya azadiya tevahî û vegerê rawestîye. Dîrok ê wan ku vê kêşeyê xiyanet kirin bibexşîne."
Sernivîs: Yekîtiya Filistînî li Amerîkaya Latînî (UPAL)
9 Çiriya Nêvîn / November 2025
