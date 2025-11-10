Hêzên Îsraîlê operasyoneke esmanî li ser axa Sûriyeyê pêk tînin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hêzên dagirker ên Îsraîlê li nav axa Sûriyeyê, bi taybetî li gundewarê rojavayê Derayê, operasyoneke ewlehiyê pêk anîne, wekî ku ji hêla Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê ve hatiye ragihandin.
Li gorî hûrgiliyên ku ji hêla Çavdêriyê ve hatine dayîn, hêzeke leşkerî ya Îsraîlê taxa rojavayê gundê Ma'ariye, ku di nav herêma Hewza Yermûkê ya li gundewarê rojavayê Derayê de ye, dorpêç kiriye û li herêmê operasyoneke lêgerînê dest pê kiriye.
Du wesayîtên leşkerî yên Îsraîlê piştî ku ji baregeha El-Cezîreyê ya li derdora gund derketin, ku hêzên dagirker ji 9ê Kanûna Pêşîn a sala borî ve lê bi cih bûne, ketin kolanên Ma'ariyeyê.
Li gorî çavkaniyên ku ji hêla Çavdêriyê ve hatine vegotin, her du wesayîtan li çend kolanên gund geriyane, digel droneke ku ji bo demek kurt li ser serê wan firiya.
Her wiha Çavdêriyê destnîşan kir ku hêzên dagirker ên Îsraîlê di sê rojên borî de şeş êrîşên li pey hev li deverên gundewarê Quneytrayê jî pêk anîne.
Di van êrîşan de, hêzên dagirker ên Îsraîlê bi dehan wesayîtên leşkerî û tank bi kar anîn û xalên kontrolê yên demkî danîn da ku sivîl û wesayîtan bigerin û nasnameyên wan kontrol bikin.
Rawangehê hişyarî da ku van êrîşan zextek berdewam li ser welatiyan û niştecihan çêkiriye, di nav "bêdengiya gumanbar a hikûmetê de ku dihêle binpêkirin bêyî astengkirin an berpirsiyariyê berdewam bikin."
