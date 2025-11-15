Hişdara Wezareta Derve ya Îran li ser Encama Tevgera Leşkerî ya Amerîka li Herêma Karayîbê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îran, Îsmaîl Beqaî, bi hişdarîyeke girîng li dijî zêdebûna tevgera leşkerî ya Amerîka li herêma Karayîbê û Amerîkaya Latînê, got ku ev tevger dikare aşti û ewlehiyê ya navneteweyî bi xetere bike.
🔹 Noktaên sereke yên gotara axavtger:
- Îsmaîl Beqaî daxwaz kir ku rêzê were dayîn serwerdariya neteweyî û tevahîya erdî ya dewleta Venezuela.
- Wî got ku tehdîda bi karanîna zorê li dijî hukûmeta qanûnî û hilbijartî ya Venezuela, şikestekî acîk e li qanûn û têkçûna prinsipên destûra Neteweyên Yekbûyî, bi taybetî prinsipê xebatê neteweyî li ser xwe û qedexe kirina karanîna zorê li bendê 4ê maddê 2ê.
- Beqaî bi referansa raporên pir yên çavdêran navneteweyî, hucûma Amerîka li ser kelekên masîgirtinê wekî kuştina xweber û bêdad şîrove kir.
- Wî diyar kir ku bikarhêneriya mijara şerê dijî firotina hêşê nikare sedemekî bibe bo têkçûna serwerdariya dewletê.
🔸 Daxuyaniya dawî: Beqaî jî berpirsiyariya Rêveberiya Giştî ya Neteweyên Yekbûyî û Şexsê Serokê Giştî ya vê rêveberiyê bîr xist ku divê li dijî şikestên aştiyê û ewlehiyê û berxwedana siyaseta yekalî ya şerxwaz çalakî bike.
Ev gotar di encama zêdebûna tensiyona siyasî di navbera Amerîka û Venezuela de tê dayîn, û Îran bi vê re dikeve alîkariya mafên neteweyî û prinsipên navneteweyî.
