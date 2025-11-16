Herêma Kurdistana Sûriyê li ber rewşa çareserkirina aborî ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Rêkxistina Sûriyê di raporta dawî de wêneya kêm-wêneya li ser rewşa aborî ya “Idarê xweserî ya Bakur û Rojhelatê Sûriyê” weşand; herêmê ku li jêr kontrola Kurdên Sûriyê ye, bi piştgirî ji çavkaniyên kêm û daxuyaniyên alîkarîyên derveyî, hewl dide pêkhatina idari û ewlehiyê xwe derxîne ser rê.
Li gorî vê raporê, nêzîkî 220 hezar karûbarên dewletî li Kurdistana Sûriyê dixebitin; hejmarek mezin ku bingehên dirêjkirina malan li ser serdema idariyê xweserî daye. Mezinahiya mawe ku ji bo van karûbaran tê dayîn li ser mehî nêzîkî 50 milyon dolar tê hesibandin, lê maweqayên mehî yên rastîn tenê 220 dolar in.
Di rewşa ewlehiyê de, rewş şermezar e; hêzên Sûriyê Demokratîk (Hesêda) ku kolêkê ewlehiyê ya idareya xweserî ya Kurdî tê pêk anîn, di dawiya alîkarîya derveyî ya navneteweyî de bête qebûl kirin; bi awayekî ku welatên derveyî tenê 10–15% ya maweqayên hêzên Hesêda peyda dikin. Zêdetirî ya buçûyên wan hêzên li ser maweqa mezin tê dayîn û alîkarî li ser tiştên bingehîn wekî xwarin, nan û darû tê dîtin.
Di vê raporê de jî hatî şîroveyî ku guherînekî nû di dora aborî de tê nîşandan. Rûneta naftê hêlînê bûye ser çavkaniya sereke ya buçûyê ya idarê xweserî, ku di navbera 75–77% ya dahiya wan de tê hesibandin; herçiqas ku ev rêjeya di sala 2020 de 97% bû, ku ji firotina neteweyî tê xwedî kirin, niha bi awayekî mezin kêm bûye. Çavkaniyên dahiya din jî tê de hene: dahiya gumerok û bacên li ser kompanî û kesên ku qewaya zêde û sînordar hene.
Raporta dawî tê xulas kirin ku idareya xweserî ya Kurdistanê li dijî rewşa aborî ya dijwar û xeterdar derdikeve; rewşeke ku di nav de idare û ewlehiyê bi kêmkirina dahiya naftê û alîkarîya derveyî li astê kêm tê de; vê rewtê dikare di dirêjdemê de xebatkarî û karûbarên giştî ya hukûmetê li Bakur û Rojhelatê Sûriyê li benda xeterek girîng bixe.
Kurdistana Sûriyê ji ber zexta giran a lêçûnên îdarî, kêmbûna dahata petrolê û kêmbûna alîkariya navneteweyî di rewşeke aborî ya dijwar de ye, û rêveberiya xweser a Kurdî nikare mûçeyên karmend, hêzên ewlehiyê û karmendên giştî jî bide. Kurdistana Sûriyê li ber rewşa çareserkirina aborî
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Rêkxistina Sûriyê di raporta dawî de wêneya kêm-wêneya li ser rewşa aborî ya “Idarê xweserî ya Bakur û Rojhelatê Sûriyê” weşand; herêmê ku li jêr kontrola Kurdên Sûriyê ye, bi piştgirî ji çavkaniyên kêm û daxuyaniyên alîkarîyên derveyî, hewl dide pêkhatina idari û ewlehiyê xwe derxîne ser rê.
Your Comment