Dersên ji jiyana Fatima Zehra (s.x) ji bo afirandina aştiyê di malbatê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Ragihand ku hedîsa şerîfa li ser parçebûna kar di navbera Emîr-ul-Mu’minîn Eli (S.X) û Hazretê Fatima Zehra (S) de, ne tenê rênc û rêberek amûrî bo rêvebirina malbatê ye, lê her weha wêneyek girîng ji hêkmeta Xwedayê nîşan dide li parastina bingehên malbatê, riayetkirina rûmeta jin û mêr, û berdestkirina aramîya rûhî ya endamên malbatê.
Naveroka Hedîsa û Şerhê Wê:
Dema ku Emîr-ul-Mu’minîn Eli (S.X) û Fatîma (S) hatin ber Peygamberê Ekrem (s.x) bo şîrove li ser parçebûna karên malê, Peygamber karên derveyî malê ji bo Îmam Eli (s.x) û karên hundirî malê ji bo Fatima (s) belav kir.
Ev parçebûn li gorî xasiyeta xweçûn û xwedîyeta xweçûn a jin û mêr bû, û Hazretê Fatîma (s) bi kêfxweşiyek herî zêde wergirt. Wê got:
"Tenê Xwedê dizane ku min çiqas ji vê parçebûnê kêfxweş bûm; ji ber ku Rêsûlê Xwedê min xilas kir ji hevdeştinê bi mêrên ne zanîn."
Nûnerên Bingehîn ji Fermaza Hazretê Fatîma (s):
1. Girîngiya Parastina Sînor û Îffet:
Kêfxweşiya herî mezin ya Fatîma (s) ji ber ev bû ku divê wî bi mêrên namahram di derveyî malê de re nasîn û hevkariya rastî bike. Ev temaşeyê nîşan dide çawa Îslam parastina sînor û îffetê ya jinan girîng dike.
2. Aramîya Rûhî ya Jin:
Hevdeştin bi mêrên namahram dikare barên rûhî û mesûliyetên zêde biafirîne. Aramîya ku Hazretê Fatîma (s) ji wî xilas bû, nîşan dide ku Îslam li ser tenduristiya rûhî ya jin û dûr bûn ji strest û têrî yên bêpêwîst bal dide.
3. Parçebûna Karê Hêkimane:
Ev parçebûn ne tenê nîşana malê nebinê yê têkiliyê ya jin e, lê her weha nîşana pêşxistin û xwedîyeta xwedîkarî ya her cins e. Rêvebirina karên hundirî malê, perwerdeya zarokan û avakirinîya cîhê aram û domdar, mesûliyetê girîng û bingehîn e.
4. Qewamet û Mesûliyetê Mêr:
Di Sûre Nisa (34) de tê gotin: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ..."(2
"Mêr, serok û parastgeha jinan in, ji ber ku Xwedê hin li ser hin fêdî kir û ji ber ku ji malê xwe xerc dikin."
Ev ayet nîşan dide rolê mêr di malbatê de wek qewam û parastkar, ku ji bo karên derveyî malê û piştgirîyê li malbatê mesûliyete.
5. Aramî û Rûmet di Malê de:
Di Sûre Ahzab (33) de tê gotin: "وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِینَ الزَّکَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ..."(3)
"Di malên xwe de bimînin û wek cîhanê câhiliyetê nîşan nadin; namaz bêyîn, zekat bidin, û Xwedê û Peygamberê wî bişopînin."
Ev ayet, wek rêncnamek giştî bo jinan e ku aramî û rûmetê li malê parastin.
6. Hêweya Cihê Hêj û Hişyariyê: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ..."(4)
Di Sûre Nur (31) de tê gotin:
"Ji jinên îmanbarê bêjin ku çavên xwe binirxînin, pîvazê xwe parastin û zinêt xwe neyên nîşandan ji bîr anîn, tenê bo zewacêyan an bavên wan..."
Ev ayet nîşan dide girîngiya hifza îffet û dûr bûn ji tevlîkirina mêrên namahram.
Xulasa:
Hadîsa parçebûna kar di malê ya Ali (a) û Fatîma (s), û bi taybetî fermaza Hazretê Fatima (s), modela giştî bo malbata îslamî pêşkêş dike. Ev model li ser pêwendiyên xwedîkarî û xasiyeta her cins, parastina rûmet û aramîya jin, û hifza îffetê ya jinan li civakê damezrandibe. Ayetên Qur’anê jî vê bingeha rast dikin, da ku malbat wek bingehê sereke ya civakê bi pîvazên xurt û aramî bê avakirin.
Xanima Dildarî (Lêkolîner, Rêberîya Malbatê, Çalak li Tora Medya û Cîhanê Dijîtal)
• Modela malbata Îslamî
• Parçebûna kar
• Parastina sînor / hifza rûmet
Hedîsa parçebûna karan di navbera Eli (S.X) û Fatîma (s) de, ku Peygamber (s.x.a) karên derve ji bo Eli (S.X) û karên di nav malê de ji bo Fatima (s) ve kir, nîşanî modela hêkimane bo malbata îslamî ye. Kêfxweşiya Hazretê Zehra (s) ji vê parçebûnê re, ji ber azadiya wî ji “hevdeştinê bi mêrên ne zanîn” e, diyar dike girîngiya parastina sînorên jin û aramîya wê di nav malê de.
