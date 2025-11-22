Kîjan nexweşiya derûnî bi “Salawet” tê dermankirin(tê çarekirin)?; 8 prensîbên ku di Salawetê de hene

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)-ABNA-Hocat-ul-Îslam wel muslimîn Elawî Tehrani, mamoste ya hawza(ilmîye) û zanîngeh, di axaftina rojên ya Fatimiyê li mizgefta Hazretê Emir de got:
Di Sûreya pîroz a Rahman, Ayatan الرَّحمنُ عَلَّمَ القُرآنَ، خَلَقَ الإنسَانَ، عَلَّمَهُ البَیان.1–4, Xwedê tê xwestin:
"Er-Rahman allamel-Qur’an, halekel-insan, allamehûl-bayan"
— wateya wê ye: Xwedê Qur’an fêr kir, mirov afirand, û beyan (şirove û îzah) ji wî fêr kir.
Elawî Tehrani di derbarê kî mirov e ku tê gotin jî nîşan da: Ev ne hemû mirov in, ji ber ku hemû me fêr ji Xwedê nayin.
Xwedê mirov afirand, lê fêrkirina beyan ji hemû kesan re nehatîye dayîn. Imam Riza (s.x) got: "Yê ku Qur’an fêr kir" — wateya wî ye: Emirul-Mu’minin Îmam Elî (s.x), ku Xwedê her tiştî ku mirov hewce ye ji wî fêr kir.
Hemû tiştî ku mirov heta rojeke zuhurê Hazretê Îmam Medî(Xweda li zohura wî lez bikê) pêwîst dike, Xwedê ji wî fêr kir.
Mamoste li ser Sûreya Yasin jî xwest: Di vê ayetê de tê gotin ku hemû tişt li Îmamê Mobîn hatîye dayîn û ev fêrkirin rast ji Xwedê ve ye.
Çi zalîmîya mezin e ku ev şexsiyeta ilahî hate ji aliyê xwe berdan û kesekî hatîye hilbijartin ku ne dikare rast û şaş ji hev cuda bike, lê li ser wî bistînin.
Alavi Tehrani di derbarê Mafê Îmam (s.x) jî got:
• Haqqê pêncêm: hezkirinê ji dostên Ahlê Beytê
• Haqqê şeşem: nefret ji dijminên wî
• Teberî (nefret) ne ji Tewlî (hezkirin) dûr nabe; tebrî nîşanê tewlî ya rastî ye. Tewlîya zahirî wek şafîiyan bi nivîsandinê ya kitêban li fazîlet ne kêm nayê hesibandin.
Haqqê heftem: Salawet, bi rêya du‘a û pîrozbahî li Ahlê Beyt. Li Qur’an şirove kirin, ji peygamberê pîroz.
Di riwayetê ji Îmam Sadiq (s.x) tê gotin: kesekî di deriyê Kabe de hebû û got: "Allahumma salli ‘ala Muhammad"; Îmam got: "Salawetê qesir nebin; haqqê me nebinî; bêje: اللهم صل علی محمد و آل محمد Allahumma salî ‘ala Muhammad wa ali Muhammad."
Mamoste jî got: Salawet tesîra dermanî hene:
• Nefret û xiyanetê tê rakirin.
• Kesekî ku navê peygamberê bibîne lê salawet nadide, xweşxwazî ye; çareya wê salawet e.
• Salawetê bilind bidin, nifaq tê rakirin.
Salawet hîn bi bingehên 8 e:
1. Tevhîd
2. Nebûwet
3. Îmâmet
4. Ma‘ad
5. Amal bi rivayetên Dhû’l-Qurba
6. Zikrê Mehdîyet
7. Tewalî
8. Teberî
• Bê salawetê zulm li Ehlê Beyt tê hesibandin.
• Yên ku salawetê temamî didin, maxfiret hene.
• Li rojê Qiyamet, yên ku salawetê temamî didin, bûyê jiyana tê hîs kirin.
