Qutbûnên berfireh a elektrîkê li bajarên Şîe-nişîn ên Nubl û Zehra, piştî êrîşên li ser xetên veguhestinê

23 November 2025 - 08:58
News ID: 1753256
Navenda Belgekirina Binpêkirinên Mafên Şîeyan li Sûriyeyê, bi weşandina daxuyaniyekê, hişyarî da berdewamiya van astengiyan û ragihand ku qutbûnên dawî encama êrîşên rasterast ên çeteyên tawankar li ser binesaziyên jiyanî yên van her du bajaran in.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Raporên ji bakurê Sûriyeyê destnîşan dikin ku êrîşên sûcdar ên li ser xet û stûnên veguhastina elektrîkê careke din bûne sedema qutbûna berfireh a ceyranê li bajarên Şîe-nişîn ên Nubl û Zehra.

Navenda Belgekirina Binpêkirinên Mafên Mirovan ên Şîeyan li Sûriyeyê bi weşandina daxuyaniyekê, hişyarî da berdewamiya van astengiyan û ragihand ku qutbûnên dawî encama êrîşên rasterast ên çeteyên tawankar li ser binesaziyên jiyanî yên van her du bajaran li parêzgeha Helebê ne; êrîşên ku, li gorî vê navendê, bûne sedema ziyanên girîng û têkçûnek demdirêj di pêşkêşkirina xizmetguzariyan de.

Di vê daxuyaniyê de hat tekezkirin ku hedefgirtina binesaziyan "tenê êrîşek teknîkî" nîne, belku rasterast bandorê li jiyana rojane ya niştecihan dike û di şert û mercên aborî yên niha de, zextên zêdetir li ser wan çêdike. Vê navendê van kiryaran wekî "sûcek li dijî dezgehên giştî" bi nav kir; dezgehên ku divê bêyî cûdakariyê xizmetê bidin hemî welatiyan.

Ev sazî herwiha banga rêze tedbîrên bilez kir, di nav de:

*   Destwerdana bilez a rayedarên berpirsiyar ji bo tamîrkirina ziyanê û vegerandina ceyranê di demeke herî kurt de;
*   Destpêkirina lêpirsînên fermî ji bo naskirin û berpirsyarîgirtina berpirsên êrîşa li ser tora elektrîkê;
*   Xurtkirina tedbîrên parastinê ji bo pêşîgirtina li dubarebûna êrîşên bi vî rengî;
*   Û pabendbûna dezgehên xizmetguzarî û rayedarên herêmî bi berpirsiyariyên xwe di dabînkirina pêşkêşkirina xizmetên bingehîn de.

Di dawiyê de, vê navendê bi bîr xist ku niştecihên Nubl û Zehra beşek ji binyada neteweyî ya Sûriyeyê ne û divê bêyî tehdît û hedefgirtinê, gihandina wan bi xizmetên bingehîn re hebe.

Dawiya Peyam

  • Nubl û Zehra
  • Şîeyên Sûriyeyê
  • Heleb
  • Tehrîr El-Şam
  • Hikûmeta Colanî

