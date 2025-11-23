Qutbûnên berfireh a elektrîkê li bajarên Şîe-nişîn ên Nubl û Zehra, piştî êrîşên li ser xetên veguhestinê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Raporên ji bakurê Sûriyeyê destnîşan dikin ku êrîşên sûcdar ên li ser xet û stûnên veguhastina elektrîkê careke din bûne sedema qutbûna berfireh a ceyranê li bajarên Şîe-nişîn ên Nubl û Zehra.
Navenda Belgekirina Binpêkirinên Mafên Mirovan ên Şîeyan li Sûriyeyê bi weşandina daxuyaniyekê, hişyarî da berdewamiya van astengiyan û ragihand ku qutbûnên dawî encama êrîşên rasterast ên çeteyên tawankar li ser binesaziyên jiyanî yên van her du bajaran li parêzgeha Helebê ne; êrîşên ku, li gorî vê navendê, bûne sedema ziyanên girîng û têkçûnek demdirêj di pêşkêşkirina xizmetguzariyan de.
Di vê daxuyaniyê de hat tekezkirin ku hedefgirtina binesaziyan "tenê êrîşek teknîkî" nîne, belku rasterast bandorê li jiyana rojane ya niştecihan dike û di şert û mercên aborî yên niha de, zextên zêdetir li ser wan çêdike. Vê navendê van kiryaran wekî "sûcek li dijî dezgehên giştî" bi nav kir; dezgehên ku divê bêyî cûdakariyê xizmetê bidin hemî welatiyan.
Ev sazî herwiha banga rêze tedbîrên bilez kir, di nav de:
* Destwerdana bilez a rayedarên berpirsiyar ji bo tamîrkirina ziyanê û vegerandina ceyranê di demeke herî kurt de;
* Destpêkirina lêpirsînên fermî ji bo naskirin û berpirsyarîgirtina berpirsên êrîşa li ser tora elektrîkê;
* Xurtkirina tedbîrên parastinê ji bo pêşîgirtina li dubarebûna êrîşên bi vî rengî;
* Û pabendbûna dezgehên xizmetguzarî û rayedarên herêmî bi berpirsiyariyên xwe di dabînkirina pêşkêşkirina xizmetên bingehîn de.
Di dawiyê de, vê navendê bi bîr xist ku niştecihên Nubl û Zehra beşek ji binyada neteweyî ya Sûriyeyê ne û divê bêyî tehdît û hedefgirtinê, gihandina wan bi xizmetên bingehîn re hebe.
