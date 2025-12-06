«Serokê Komarê Iraqê, duyemîn qada siyasî ya Kurdî ye»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (S) - ABNA -Bi zêdebûna aloziyê piştî hilbijartinên parlemanî, pirsa kevin careke din ev e ku gelo dem hatiye ku Erebekî Sunnî îsal bibe serok.
Ji sala 2005an vir ve, li gorî kevneşopiya nenivîsandî ya li Iraqê, ev post aîdî Kurdan e - kevneşopiyek ku ne di qanûnê de hatiye bicîhkirin û ne jî di warê mafan de israr lê hatiye kirin, lê bûye kevirê bingehîn ê rejîma piştî Sadam.
Di mehên dawî de, siyasetmedarê Sunnî Mihemed Halbusî, ku dûrxistina wî ji posta serokê parlemanê di sala 2023an de bû sedema aloziyek, niha çavê xwe li pozîsyonek bilindtir digire, hevkêşeya kevneşopî dixe ber pirsê. dengê mafdar û yasayî ku ti astengî tune; Destûra Iraqê nabêje ku divê serok Kurd be. Lê pirsgirêk li cîhek din e:
Şîe kursiya sereke ya desthilatdariyê li Iraqê digirin
Di 20 salên borî de, avahiya desthilatdariyê li Iraqê bi awayekî hatiye şekildan ku Şîe dikarin di demên krîtîk de berê xwe bidin "karta diyarker". Ew ê bi hêsanî qebûl nekin ku serokekî Sunnî li serê dewletê rûne û desthilatdariyê bigire.
Bila em ji bîr nekin ku serokkomarê Iraqê, berevajî nêrînê, posteke îdarî nîne. Ji pêşkêşkirina serokwezîr û pejirandina qanûnan bigire heta pêşîgirtina li ragihandina rewşa awarte, ev post xwedî amûrên ku dikarin asta siyasî ya Bexdayê bihejînin ger serokkomar bixwaze wan bikar bîne. Heman şiyana ku hilbijartina serokkomarekî Sunnî ji bo hêzên Şîe kiriye xeta sor.
Kurd, qada şer a dawî li Bexdayê diparêzin
Ji bo Kurdan, serokkomarî ne tenê posteke asayî ye, û stûna wan a fermî ya dawî Bexda ye. Her çend pirsgirêkên navxweyî yên di navbera PUK û KDP de post qels kirine jî, hîn jî tu komeke Kurdî amade nîne ku xwebexş bike.
Tevî gumanên nû derbarê îhtîmala posta serokomariya Iraqê ji bo Erebên Sunnî re, hevkêşeyên desthilatê li Bexdayê nîşan didin ku kursî di destê çend Kurdan de maye. Her çend ev post bi awayekî fermî ye, lê têra wê hêzê ye ku ti aliyek metirsiya guhertinê qebûl nake.
