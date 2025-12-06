Parlimanterê libnanî: Em ne şerxwaxz in, lê dê himber Israyîlê qet teslîm nebin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (S) - ABNA -Hesen Fezlullah parlimanterê Fraksyona Hizbullahê li parlimana Libnanê got ku em hemî rojan dibînin ku dijmin destdirêjîyê ser axa Libnanê dike, lê sîyonîst dê qet nekaribin vîna me bişkênin. Israyîl bi dû wê ye ku nehêle libnanî bizvirin malên xwe li navçeyên sînorî. Heke Bereya Berxwedanê û ev gela li Libnanê nebana, Rejîma Sîyonîst a dijmin nika axa me dagir kiribû. Tel Avîvê dil hebû me ji başûra Libnanê derxe û li vê herêmê baajrokan ji bo sîyonîstan ava bike. Berî vîya Şêx Ne`îm Qasim Sekreterê Giştî yê Hizbullaha Libnanê pêgirî kiribû ku Bereya Berxwedanê ya Libnanê mafê bersivdana himber cinayeta Rejîma Sîyonîst a terorkirina şehîd Heysem Tebatebayî ji bo xwe parastî dizane û yê dema wê kivş bike.
6 December 2025 - 12:48
News ID: 1758195
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Endamekî parlimana Libnanê pêgirî kir ku Bereya Berxwedanê yê himber Rejîma Sîyonîst a dijmin teslîm nebe.
Your Comment