Vekişîna çend welatan ji Euro-visionê bi hegera beşdarîya Rejîma Sîyonîst

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (S) - ABNA -Di halekî da ku çend şebekeyên endam ji bo weşandina pêşbirkên Eurovisionê bi hegera şerê Xezzeyê xwestine ku beşdarkirina Rejîma Sîyonîst di pêşbirkên Eurovision-2026p da were hilkolandin, Îrlend, Spanîya û Holendê ragihandin ku yê pêşbirkên hanê bi hegera beşdarbûna Rejîma Sîyonîst boykot bikin.Şebekeya RTA ya Îrlendê wek bertek ragihandîye ku yê di pêşbirkên Eurovision-2026ê da beşdar nebe û di weşana xwe da cî nede pêşbirkên hanê.
6 December 2025 - 12:43
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Çend welatên ewrûpî ji wan Spanîya, Slovenî û Holendê ragihandin ku pêşbirkên Eurovision-2026ê boykot dikin.
