Îdiaya tecawizê ya li dijî jinên ji Faşêr reviyane; Tora Sûdanê banga tevgereke lezgîn a navneteweyî dike

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlî Beyt (S.X) - ABNA - Tora Pizijkên Sûdanê di daxuyaniyekê de ku roja Yekşemê belav kir, gelek dosyayên destavêtina bi kom li dijî jinên penaber li kampa El-Afaz a herêma Debehê tomar kirin. Du ji qurbaniyan ducanî ne û niha ji aliyê tîmên xwecihî ve têne dermankirin, torê got.
Vê torê çalakiya ku hatiye kirin weke “tecawizeke komî ya li dijî jinên ji Faşêr direvin” bi nav kir û ev yek weke binpêkirina eşkere ya qanûnên navneteweyî û êrîşeke rasterast li ser beşên herî mexdûr ên civakê nirxand. Di daxuyaniyê de hat gotin ku berdewamiya van tawanan nîşana zêdebûneke metirsîdar a binpêkirina mafên sivîlan e, û hişyarî da ku bêdengiya civaka navdewletî dikare bibe sedema dubarekirina van tawanan.
Tora Pizijkên Sûdanê ji Neteweyên Yekbûyî û rêxistinên mafên mirovan ên navneteweyî xwest ku ji bo parastina jin û zarokan di rê û kampên koçberiyê de tedbîrên bi bandor bigirin; Di nav de şandina tîmên lêkolînê yên serbixwe û misogerkirina gihîştina ewle ya hêzên rizgarî û bijîşkî bo cihê qezayê.
Hêzên piştevaniya bilez heta niha bi fermî bersiva van tohmetan nedaye.
Di 26ê cotmehê de Hêzên Piştevaniya Lezgîn bajarê Faşêr kontirol kir û li gorî raporên rêxistinên xwecihî û navdewletî, di wê demê de tundiyeke berfireh li dijî sivîlan hat kirin.
Van kiryaran fikaran li ser dabeşbûna erdnîgarî ya Sûdanê di navbera artêş û hêzên piştevaniya bilez de zêde kiriye.
Piştî vê yekê Fermandarê Hêzên Piştgiriya Lez Mihemed Hemdan Daghlo (Hemîdatî) di 29ê Cotmehê de rûdana tiştên ku jê re digotin "hinek binpêkirin" qebûl kir û îdîa kir ku komîteyên lêkolînê hatine avakirin.
Paşê, di 11ê Mijdarê de, UN Women bi awayekî eşkere kiryarên komê şermezar kir û got ku destavêtina li Sûdanê ji aliyê Hêzên Piştgiriya Lezgîn ve "bi zanebûn û sîstematîk" tê kirin.
Herwiha di 16ê Mijdarê de, Tora Bijîjkên Sûdanê ragihand ku wê 32 haletên destavêtinê li dijî keçên aware li bajarê Faşir û kampa Touli li bakurê Darfurê ji dema ku Hêzên Piştgiriya Bilez êrîşî herêmê kirin (26ê Cotmehê) belge kirine.
Niha, Hêzên Piştgiriya Lezgîn pênc eyaletên Darfûrê li rojavayê Sûdanê kontrol dikin, di heman demê de Artêşa Niştimanî piraniya sêzdeh dewletên din li başûr, bakur, rojhilat û navenda welat kontrol dike, di nav de paytext Xartûm.
Herêma Darfur ji pêncan yek ji qada Sûdanê ye; Welatek ku rûbera wê zêdetirî 1,8 mîlyon kîlometre çargoşe ye û nifûsa wê nêzî 50 mîlyon kes e, ku piraniya wan li herêmên di bin kontrola artêşê de dijîn.
