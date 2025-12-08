Helwesta(Cihê) zimanê kurdî di pêvajoya aştiya Tirkiyê de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Li gorî rapora Kurdpress`ê, zimanê kurdî li Tirkiyê bi salan e ku di nav têkoşînên çandî û siyasî de ye. Digel hewildanên berdewam ên ji bo aşitiyê, qedexe û qedexeyên ku li ser zimanê kurdî têne sepandin, di vî warî de yek ji kêşeyên sereke ne. Di vê raporê de têkoşîna berdewam a ji bo zimanê kurdî, berxwedana li hemberî tepisandina wî û rola wî ya bingehîn di pêvajoya aştiyê de tê nirxandin.
(Qedexeyên Perwerdehiyê û Astengiyên Yasayî (qanûnî
Zimanê Kurdî li Tirkiyeyê her tim bi astengiyên giran re rû bi rû maye û tevî berdewamiya hevdîtinên aştiyê jî, ev astengî di meriyetê de ne. Di pêvajoya aştiyê de yek ji daxwazên sereke yên çalakvanên Kurd perwerdeya bi zimanê Kurdî û dayîna statuya fermî ji bo vî zimanî ye. Lê belê di rûniştina pêncemîn a Komîsyona Şopandina Pêvajoya Aştiyê ya Meclîsê de, "Dayikên Aştiyê" yên ku ji bo axaftina li vê rûniştinê hatibûn vexwendin, destûr nehat dayîn ku bi kurdî biaxivin. Ev qedexe bi taybetî girîng e ji ber ku komîsyona parlementoyê wek gava yekem di rêya muzakereyên aştiyê û nîqaşa li ser mafên kurdan de hat avakirin.
Krîza piştî bidawîbûna pêvajoya aştiyê di sala 2016an de
Bi dawîhatina pêvajoya aşitiyê di 2016an de û tayînkirina qeymeqam (welî) ji şaredariyên Kurdistana Tirkiyê re, yek ji tedbîrên pêşîn girtina navendên perwerdehî û çandî yên kurdî bû. Dibistan û zarkestanên kurdî yên ku di serdema aştiyê ya 2013’an de hatibûn avakirin, bi giranî hatin girtin.
Zerdeştên ku di çarçoveya aştiya sala 2013’an de li herêmên Kurdan ên Tirkiyeyê, bi taybetî li Amedê (Amed) hatin avakirin, di nava destkeftiyên herî girîng ên perwerdehiya bi zimanê dayikê de ne. Endama MED-DER (Komeleya Lêkolînên Çand û Ziman a Mezopotamyayê) û Koordînatorê Zarkestanê yê Şaredariya Piasê ya Amedê Dylan Gwinch, diyar kir ku armanca vê bernameyê ew e ku di heman demê de mafên wan ên zimanî yên zarokan bê parastin û piştgirî bidin pêşketina zaneyî û hestyarî ya zarokan. Ev bername bi taybetî nirxên demokratîk dişopîne û berevajî pergala perwerdehiya yekreng a li Tirkiyeyê, pirçandî û pirzimanî li ser esasên nezayendperestî, ne leşkerî û neneteweperest dişopîne.
Piştî girtina dibistanan xebatên zimanê kurdî berfirehtir dibin
Alîkarê Şaredarê Piyasê Yilmaz Guneş jî dibêje, piştî sala 2016'an li dijî gelek saziyên ziman û çandê ku di nav wan de Zerkestanî jî heye, polîtîkayeke alîgir dest pê kir. Girtina van navendan ne tenê zerar da zimanê kurdî, zerar da nasnameya çandî ya kurdan jî. Piştî van girtinan di sala 2017'an de Komeleya MED-DER'ê ji bo valahiyê tije bike û xebatên zimanê kurdî dewam bike hat avakirin. Hevserokê MED-DER'ê Remzî Azîzooglu, armanca sereke ya vê komeleyê parastin, pêşxistin û pêşxistina zimanê kurdî dinirxîne.
Nakokî di polîtîkayên ziman de li zanîngehan
Ligel ku hin zanîngehên dewletê, wek Zanîngeha Artuklo Mêrdînê, bernameyên kurdolojiyê pêşkêş dikin, li ser çalakiyên bi çanda kurdî re sînordar dimînin. Endamê Beşa Ziman û Çanda Kurdî ya Zanîngeha Artukloyê Hikmat Atli, amaje bi wê yekê dike ku di sala 2017’an de dema ku doktoraya xwe diqedand, ti hewldanek bo girtina beşa Kurdî nehat kirin. Lê xebatên çandî û civakî yên têkildarî Kurdan li zanîngehan bi giranî hatin bisînorkirin û ji xwendekaran re hate gotin ku balê bikşînin ser pirsgirêkên Kurdan.
Attlee balê dikişîne ser nakokiya di polîtîkayên ziman de ku li zanîngehan bernameyên perwerdehiya kurdî di astên cihê de pêşkêş dikin, lê hîna kurdî li dibistanên seretayî û navîn qedexe ye. Ji aliyê gelek xebatkarên çandê ve ev mijar sembola polîtîkayên asîmîlasyon û homojenkirina çandan e.
Daxwazên perwerdeya bi zimanê kurdî
Yek ji gavên pêşî yên ji bo bidestxistina aştiyê rakirina astengî û qedexeyên di bikaranîna zimanê zikmakî ya kurdî de ye. Guinch tekez dike ku daxwazên wan pir zelal in: Divê zimanê kurdî bibe fermî û perwerdeya bi zimanê dayikê bê kirin. Wan rapor pêşkêşî hukûmeta tirkî kirin û jê xwestin ku wekî yek ji wan îmzekerên Danezana Gerdûnî ya Mafên Mirov rêzê li van mafên nenas bigire û pirsa zimanê zikmakî wekî mijareke danûstandinê nebîne.
We gelek zext li ser zimanê Kurdî û daxwaza perwerdeyê kir
Tevî hemû zext û polîtîkayên homojenkirinê jî daxwaza hînbûna zimanê kurdî hîna zêde ye. Gvinch dibêje, di sala 2013an de ji her 10 zarokan li Zerkistanan tenê 2 zarokan bi kurdî nizanin, lê îro ew ji 10 zarokan bûye 8. Yilmaz Guneş da zanîn ku îsal li Zerkestanê 600 serlêdanên qeydkirinê li Şaredariya Piyasê hatine kirin, lê tenê 160 kes bûne xwedî kapasîteya qeydkirinê.
Encam: Cihê zimanê kurdî di pêvajoya aştiyê ya Tirkiyê de
Zimanê Kurdî her tim bûye sembola têkoşîna ji bo nasnameya çandî û mafên mirovan ên Kurdan li Tirkiyeyê. Di vê pêvajoya aştiyê de daxwazên sereke yên çalakvanên Kurd, naskirina zimanê Kurdî û mafê perwerdeya bi zimanê dayikê ye. Tevî zext û zordariyên berdewam, zimanê kurdî hîna jî ji aliyê gelek komên çalak ve di warê çand û perwerdeyê de li Tirkiyeyê tê pêşxistin. Bi piştgiriya Komeleya MED-DER, Sendîkaya Mamosteyan û komên din ên gel, têkoşîna parastina zimanê kurdî dewam dike û hêvî dikin ku rojekê mafên zimanê kurdî bên qebûlkirin.
