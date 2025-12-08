Profesorê zanîngeha Minnesota dibêje ku têgihiştina wê “stratejiya ehmeqî” ya Amerîkayê li dijî Îranê şaş e, û di gotûbêjê xwe yê ligel Abna/Barak de

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - “Tom Barak” nûnerê taybet ê Amerîkayê li Sûriyê vê dawiyê li hevpeyvîna digel kovara “National” bi îtîraf bi siyaseta destwerdana Waşîngtonê û nîşandana dilgiraniya xwe, ragehand ku Amerîka di heyama borî de du caran hewl daye ku rejîma Îranê biguhere, lê van kiryaran tu encamek berçav derneketiye. Di vê hevpeyvînê de tekez kir ku nêzîkatiyên bi vî rengî têk çûne û nabe ku dubare bibin.
Barak îdia kir ku guhertina rejîma Îranê ne siyaseta niha ya Amerîkayê ye û her nakokiyek bi Tehranê re divê di çarçoveyeke navçeyî û bi diyaloga bi welatên cîran re were çareserkirin.
Nûnerê Trump bo Sûriyê îdia kir ku Serok Trump ji danûstandinên rasteqîne bi Îranê re vekirî ye, lê bi tenê eger karbidestên Îranî "ciddiyet" û pabendbûna xwe bi danûstandinên çêker nîşan bidin. Ev daxuyanî di demekê de ne ku Trump vê dawiyê rola xwe di plandanîn û kontrolkirina êrişên Rejîma Siyonîst li ser axa Îranê de îtîraf kir û çendîn caran di nava gotûbêjan de pesnê binpêkirina navendên navokî yên Îranê daye!
Di vê çarçovê de, “William O. Beeman” (William O. Beeman), nivîskar, lêkolînerê Rojhilata Navîn û mamostayê mirovnasiyê li zanîngeha Minnesota (Minnesota), di hevpeyvînekê de ligel ajansa nûçeyan a Abna, rexne li stratejiya Amerîkayê li hember Îranê û îdiaya nûnerê taybet ê Amerîkayê derbarê ragihandina bêhêvîbûna ji guhertina rejîmê di Îranê de girt.
Berdewamiya polîtîkaya zext, ceza û hêviya serhildana gel
Derbarê vê yekê ku ev daxuyanî tê wateya guhertina helwêstên Waşîngtonê di warê dîplomasî û diyalogê de bi Tehranê re yan jî tenê guhertineke rûpêyî di ahenga axaftinên berpirsên Amerîkayê de ye, got: Di rewşa siyasî ya niha de, hikûmeta Amerîkayê di bin serokatiya Trump de, siyaseta xwe ya hewla guhertina rejîma Îranê naguhere. Dewletên Yekbûyî siyasetek demdirêj a hewldana vê yekê heye. Rêbaza ku wan pejirandibû bêbandor bû û berdewam dike.
Ji dema serokatiya George W. Bush ve, hikûmeta Amerîkayê di wê baweriyê de ye ku eger li hember Îranê tedbîrên ku hemwelatiyên Îranê bi rêya tehrîmên aborî, îzolekirin û êrîşên dijminane têxin nav xizanî û belengaziyê, dê gelê Îranê rabe û hikûmeta xwe hilweşîne. Ev stratejî bêaqil e, lê bawerî bi wê di nav neo-muhafezekarên kevnar ên ku hîn jî di hikûmetê de desthilatdar in, hem li ser kar û hem jî di navendên ramanê yên neo-muhafezekar de wek Enstîtuya Washington ji bo Siyaseta Rojhilata Nêzîk, Enstîtuya Enterprise ya Amerîkî, û Komîteya Çalakiya Siyasî ya Amerîkî-Îsraîlî (AIPAC) bi hêz dimîne. Carinan, Dewletên Yekbûyî tevî bêhêziya xwe ya niha piştgirîya komên muxalefetê yên wekî Mucahidînên Gel kir(Munafiqîn).
Di rewşa siyasî ya niha de, hikûmeta Amerîkayê di bin serokatiya Trump de, siyaseta xwe ya hewldana guhertina rejîma Îranê naguherîne.
Trump û xewna aştiyê; Muzakere yan şantajeke siyasî?
Di bersiva vê pirsê de, gelo daxuyaniya Barak ya ku dibêje Trump ji bo danûstandinên rasteqîne ligel Îranê amade ye, dikare weke nîşaneke erênî ji bo baştirkirina peywendiyên di navbera her du welatan de were nirxandin, yan ev tenê taktîkeke siyasî ye û bi armancên taybet ve girêdayî ye? Wî got jî: Trump hewil dide ku navûdengê xwe wek aştîxwaz ava bike. Du serokên Demokrat, Jimmy Carter û Barack Obama, Xelata Nobelê ya Aştiyê wergirtin. Trump heyranê vê yekê ye û dixwaze xelatê werbigire, lê mixabin tu şiyana wî ya dîplomatîk tune.
Nêzîkatiya Trump a ji bo aştiyê ew e ku hewl dide neteweyan bi darê zorê, bi darê zorê û şantajê bişopîne ku rojeva xwe ya ji berê diyarkirî bişopînin. Derbarê Îranê de, ew amade ye bi Îranê re danûstandinan bike tenê eger Tehran amade be ku bi tevahî dest ji geşepêdana enerjiya navokî berde û hemû navendên xwe yên navokî hilweşîne. Her wiha dê daxwaza betalkirina Muhafizên Şoreşê, rawestandina piştgiriya Îranê ji Hizbullahê li Lubnanê û Hûsiyan li Yemenê bike. Ev ne muzakereya aştiyê ye; Ev yek hêzxwazî ye û ji aliyê hikûmeta Îranê ve nayê qebûlkirin, ji ber ku encamên wê rûxandina hikûmetê û rastî guhertina rejîmê di bin zextên Amerîkayê de ye.
Amerîka di bin serokatiya Trump de dixwaze ku serkirdayetiya siyasî ya niha ya Îranê biguhere û komek serkirdeyên ku zêdetir bi berjewendiyên siyasî yên Amerîkayê re hevaheng in, werin ser kar!
Îdîaya bêbingeh a “dawiya siyaseta binxetê” ji aliyê Biman ve
Vî mamostayê zanîngeha Minnesota li bara îdiaya Barak ku dibêje, guhertina rejîma Îranê siyaseta niha ya Amerîkayê nîne û divê kêşe bi gotûbêja digel welatên cîran bên çareserkirin, got: Barak xelet e. There is still a strong desire for regime change in Iran, whether it is official policy or not. Bê guman, nîqaşên herêmî yên li ser ewlehî û çavkaniyên hevpar (wek mînak, qada xaza xwezayî ya Parsa Başûr) dê were pêşwazîkirin û pêşveçûnek erênî ye. Lê Amerîka di bin serokatiya Trump de dixwaze ku serkirdayetiya siyasî ya niha ya Îranê biguhere û komek serkirdeyên ku bi berjewendiyên siyasî yên Amerîkayê re hevahengtir in, werin ser kar!
Rola îraniyên dijberê rejîmê di hilbijartinên Amerîkayê de
Bihêle ez amaje bi wê yekê bikim ku hejmarek ji Îraniyên ku li derve dijîn û piştevaniya guhertina rejîmê dikin, di her du salên 2016 û 2024an de dengê xwe dane Trump, ji ber ku bi baweriya wan ew dê rejîma Îranê ji aliyê siyasî û leşkerî ve hilweşîne.
Têkçûnên dubare yên siyaseta destwerdana Dewletên Yekbûyî
Derbarê şikestinên bi vî rengî yên Amerîka di destêwerdanên leşkerî û siyasî de li welatên cuda, bi taybetî li Rojhilata Navîn û Asyayê, wek Iraq û Efxanistanê, û çi ders ji van ezmûnan tê derxistin, wî got: Ramana ku Amerîka jiyana xelkê welatekî taybet xirab bike, wê demê ku Amerîka jiyana xelkê welatekî diyar bike, bike, ew stratejiyek e ku li seranserê cîhanê hatiye bikaranîn.
Ev stratejî ti carî bi bandor nebûye û têgehek bi tevahî îflaskirî ye. Têkçûna tam, mutleq û dubare ya vê stratejiyê dixuye ku sedemek bihêz e ku Amerîka dev ji wê berde, lê ew stratejiyek bingehîn di nav derdorên siyasî yên vî welatî de dimîne. Dewletên Yekbûyî hemî welatên ku hewl da ku bandorê li ser guhertina rejîmê bike winda kir.
