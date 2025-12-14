Îsraîl: Hevkariya artêşa Lubnanê bi Hizbullahê re nayê qebûlkirin!

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlu-ul-Beytê - Abna - Çavkaniyên Îbranî ragihandin ku Îsraîlê bi navbeynkariya Amerîkayê peyamek ji Lubnanê re şand û tê de tekez kir ku hevkariya Hizbullah û artêşa Lubnanê nayê qebûlkirin!
Karbidestekî ewlekarî yê Îsraîlî ji Kanal 12 re got: Ev peyam piştî wergirtina belgeyên ku Hizbullah bi artêşa Lubnanê re hevahengîyê dike hat belavkirin.
Artêşa Îsraîlî roja Şemiyê ragihand ku wê bi awayekî demkî êrîşa ku plan dikir li ser gundê Yanuh li başûrê Lubnanê pêk bîne rawestand, da ku artêşa Lubnanê karibe malekê kontrol bike.
Artêşa Lubnanê ev teftîş kirin û jêderên ewlekarî gotin ku ev kiryar bi hemahengiya komîteya çavdêriya agirbestê ku nûnerên Amerîka, Fransa, UNIFIL, Lubnan û Îsraîlê jî di nav de ne, hatiye kirin.
Beriya wê rojê Îsraîlê hişyariya valakirina gundê Yanuh dabû da ku xwe ji êrîşekê re amade bike li dijî "binesaziya Hizbullahê".
Peyvdarekî IDF paşê got ku êrîş "bi demkî rawestiyaye" lê ku armanc hîn jî tê şopandin. Wî anî ziman ku ev rawestandin piştî ku artêşa Libnanî daxwaza mekanîzmaya çavdêriya agirbestê kir ji bo rûbirûbûna "binpêkirina rêkeftinê" hat kirin.
Berdevkê UNIFIL got ku hêzên Neteweyên Yekbûyî di vê kontrolê de ligel artêşa Lubnanê bûn û bi bîr xist ku her karekî Îsraîlê di vî warî de binpêkirina biryara 1701 a Konseya Ewlekariyê ye.
Kanala 12 ya Îsraîlî ragihand ku nûnerê Amerîkî Tom Barak dê roja Duşemê biçe Îsraîl ji bo ku bi serokwezîr Benjamin Netanyahu re bicive û pêşî li zêdebûna aloziyan bi Lubnanê re bigire û hewl bide ku bi Sûriyê re lihev bikin.
Tel Avîv bi rêya Waşîngtonê hişyariyên tund derbarê Hizbullahê ji Beyrûtê re dişîne.
