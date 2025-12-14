Êrişa li cejna Hanûkayê ya Sydneyê; encama du salan qetlîama jin û zarokan li Xezzeyê û ihtîmala xwequrbanîkirina Siyonîstan!

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-Beytê (s.x) –ABNA- Îro çavkaniyên Awustralyayî ragihandin ku di dema cejna Hanûkayê de li herêma Bond Beach ya Sydneyê, bûyereke fireh a tirsandinê (teqandina bi çek) pêk hat.
Berî ku em vê bûyerê ji nêrîna rojname û medyayên Awustralyayî û Siyonîstî ve binirxînin, dibe ku ev pirs pir girîng be: çima merasîmên olî yên Cihûtiyê yên piştgirê Siyonîzmê têne hedef kirin?! Encama dehan sûcdan û qetlîamanên rejîma Îsraîlê li Filistîn û du salan êrişa bêrawestan a Siyonîstan li dijî Gazeyê, tiştekî din nîne ji bilî ku cîhan ji bo hêmanên siyonîst her roj bêewle bibe.
Divê were qebûlkirin ku şert û mercên ji bo rejîma siyonîst roj bi roj zehmettir dibin.
Rojnameya Sydney Morning Herald piştrast kir ku di vê bûyerê de dehan kes hatine kuştin û birîndar kirin, û gelek beşdarên vê merasîmê reviyane bo cihên cuda û xwe veşartine.
Polîsa Awustralya ragihand ku “operasyonek ewlehiyê li peravê Bondi di destpêkê de ye û em ji welatiyan dixwazin ku ji vê herêmê dûr bimînin”, û got ku piştî raporên tirsandinê du kes hatine destgîr kirin.
Ji aliyê din ve, Îsahak Herzog, serokê rejîma siyonîst, ji dewleta Awustralya xwest ku li gorî gotina wî, “pêlêke mezin a dijîtîyê Cihûtiyan li dijî civakên cihûdî yên li vî welatî” bigihîje.
Rojnameya Îsraîlî Yedioth Ahronoth rapor kir ku perava Bondi mêvandarê merasîmekê bû bi munasebeta cejna cihûdî ya Hanûka, û destnîşan kir ku nêzîkî 2000 kes di vê cejna ku hat hedef kirin de amade bûn.
Piştî vê bûyerê, berpirsên siyonîst dest bi sûcdarkirinê kirin; lê di heman demê de nêrînên cuda jî belav dibin ku îrişa li Cihûtiyên Siydneyê dibe ku xwekarî ya Îsraîlê be, çimkî Siyonîst û rejîma Îsraîlê di encama sûcdanên du salên dawî yên li Gazeyê û Lubnanê de cihê xwe yê cîhanî winda kiriye û ji bo vegerandina vê rewşê rêyekî din ji bilî “xwe bi qurban nîşandan” tune.
Di bûyera 7ê Cotmehê de jî delîlên vê xwe-qurban-nîşandanê ji aliyê Siyonîstan ve hatine belav kirin; ew heta vê astê amadene ku ji bo vê armancê endamên xwe jî qurban bikin. Di operasyona 7ê Cotmehê de, balafireke Îsraîlî bi sedan siyonîst qetlîam kir.
Piştî ku rejîma Îsraîlê ji vê bûyerê bikaranîn û wêneyan belav kir, di destpêkê de ev mijar hat redkirin; lê paşê gotin ku ev bûyer bi şaşî pêk hatiye!
Êrişa li cejna Hanûkayê ya Sydneyê; encama du salan qetlîama jin û zarokan li Xezzeyê û ihtîmala xwequrbanîkirina Siyonîstan!
