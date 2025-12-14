  1. Home
Amerîka daxwaza bilezkirina avakirina hikûmeta Herêma Kurdistanê kir

14 December 2025 - 21:11
Servîsa Iraq û Herêma Kurdistanê - Balyozxaneya Amerîka li Iraqê, amaje bi paşxistina pêkanîna hikûmeta Herêma Kurdistanê kir, tekez li ser wê yekê kir ku divê bi leztir danûstandinên siyasî bên kirin û di zûtirîn dem de hikûmeta nû bê avakirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Joshua Harris, karmendê balyozxaneya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li Iraqê, ragihand ku Washington ji nêzîk ve pêvajoya hewldanên avakirina hikûmeta nû ya Herêma Kurdistanê dişopîne û bal kişand ku ev gotûbêjan divê bi lez pêş biçin û hikûmet herî zû were damezrandin.

Wî her weha destnîşan kir ku Amerîka hevkarîya xwe ya taybet bi Erbîlê pir bi qîmet dihêle û rol û rêberiya Kurdî ji bo Washingtonê «pir girîng» binav kir.

Ev di wextê de ye ku niha salek û du meh ji hilbijartinên parlamana Kurdistanê derbas bûne، lê ji ber kêşeyan û cûda-nêrînan di navbera Yekîtîya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK) û Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) de li ser postan, ne hêeta serokatiya parlamanê hatiye hilbijartin û ne jî hikûmeta Herêma Kurdistanê hatiye avakirin.

