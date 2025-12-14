Amerîka daxwaza bilezkirina avakirina hikûmeta Herêma Kurdistanê kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Joshua Harris, karmendê balyozxaneya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li Iraqê, ragihand ku Washington ji nêzîk ve pêvajoya hewldanên avakirina hikûmeta nû ya Herêma Kurdistanê dişopîne û bal kişand ku ev gotûbêjan divê bi lez pêş biçin û hikûmet herî zû were damezrandin.
Wî her weha destnîşan kir ku Amerîka hevkarîya xwe ya taybet bi Erbîlê pir bi qîmet dihêle û rol û rêberiya Kurdî ji bo Washingtonê «pir girîng» binav kir.
Ev di wextê de ye ku niha salek û du meh ji hilbijartinên parlamana Kurdistanê derbas bûne، lê ji ber kêşeyan û cûda-nêrînan di navbera Yekîtîya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK) û Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) de li ser postan, ne hêeta serokatiya parlamanê hatiye hilbijartin û ne jî hikûmeta Herêma Kurdistanê hatiye avakirin.
Your Comment