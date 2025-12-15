“Hûkmên Qumarê” (Rêzikên Şerî yên Qumarê)

Li gorî rapora Ajansa Navnetewî ya Ehl-ul-Beytê (S) - ABNA –Pirs û Bersiv li ser Hûkmên û Rêzikên Şerî yên Qumarê
P: Ger mirov bêyî şertkirin (mercek) û niyeta qumar û qezenckirinê, lê tenê ji bo kêfê û mijûlbûnê bi kartên lîstikê (pasor) bilîzin, gelo ew kes dikevin gunehê haramê? Hozdarî li civînên lîstina bi kartan ji bo bêhnvedanê hukmê wê çi ye?
B: Karta Pasor (Kortên lîstikê) yek ji amûrên qumarê ye, û lîstina bi wê, her çend bêyî şertkirin be jî, caîz nîne. Her wiha, ne caîz e ku mirov bi dilxwazî beşdarî civînên qumarê an lîstina bi amûrên qumarê bibe.
P: Gelo bikaranîna kartên Pasorê di rewşên ku ji bo lîstikên saf mejûbûnê (fikrî) bin, ku bêyî şertkirin bin û tê de têgehên zanistî û dînî hebin, caîz e? Hukmê lîstina bi kartên ku bi rêyekî taybetî hatine danîn, hin şeklên wekî motorsîklet an otomobîl têne çêkirin, lê di heman demê de bikaranîna wan ji bo şertkirin û pêşbirkê jî mimkun e, çi ye?
B: Pasor ji amûrên qumarê ye û lîstina bi wê, her çend bêyî şertkirin be jî, caîz nîne. Lêbelê, lîstina bi kartên ku bi awayekî adî wekî amûrên qumarê nayên hesibandin, bêyî şertkirin ne pirsgirêk e. Bi awayekî giştî, lîstina bi her tiştê ku mirovê meclûb (pêkvegirêdayî) diyar bike ku ew ji amûrên qumarê ye an jî tê de şertkirin hebe, bi tu awayî caîz nîne. Û lîstina bi her amûrekî ku neyê hesibandin ku yek ji amûrên qumarê ye, bêyî şertkirin, ne pirsgirêk e.
P: Hukmê lîstina bi gûz (ceviz) û hêk û tiştên din ên ku ji aliyê Şerîetê ve nirxê maddî (malî) hene, çi ye? Gelo ev lîstik ji bo zarokan caîz in?
B: Heger lîstik qumar û şertkirin be, ji aliyê Şerîetê ve haram e û kesê serkeftî wekî xwedî yê ku ji aliyê din wergirtiye, nayê hesibandin. Lêbelê, heger lîstikvan nebalîx (bi temenê meclûbiyetê negehiştî) bin, ji aliyê Şerîetê ve meclûb nînin û erkê wan nîne, her çend ew nikarin xwediyê tişta ku dibin jî bibin.
P: Gelo şertkirin bi pere an ne bi pere di lîstikên ku ne bi amûrên qumarê ne, caîz e?
B: Şertkirin di lîstikê de caîz nîne, her çend lîstik bi amûrên qumarê nebe jî.
P: Hukmê lîstina bi amûrên qumarê yên wekî Pasor û yên din bi riya komputerê çi ye?
B: Heger lîstik di navbera du kesan de be, hukmê lîstina bi amûrên qumarê digire. Lê heger mirov bi serê xwe bilîze, heger nefsedî (fesaad) ji wê dernekeve, ne pirsgirêk e.
P: Hukmê lîstina bi “Anu” (navê lîstikekê) çi ye?
B: Heger ji nirxandina adeta herêmê (urfa) ew wekî amûrên qumarê bên hesibandin, lîstina bi wan caîz nîne, her çend bêyî şertkirin be jî.
P: Heger hin amûrên lîstikê li bajarekî wekî amûrên qumarê bên hesibandin lê li berekî din neyên hesibandin, gelo lîstina bi wan caîz e?
B: Pêwîst e ku adeta (urf) her du cihan bêne hesibandin, ev tê wê maneyê ku heger ew amûr li yek ji wan bajaran wekî amûrên qumarê bên hesibandin û di paşerojê de li her du deveran jî wekî amûrên qumarê hatibin hesibandin, niha jî lîstina bi wan haram e.
Li gorî rapora Ajansa Navnetewî ya Ehl-ul-Beytê (S) - ABNA –Pirs û Bersiv li ser Hûkmên û Rêzikên Şerî yên Qumarê
