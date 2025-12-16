“Hişyarîya mamosteyekî zanîngeha Awusturalyayê li ser pêla ji îslamê tirsandin piştî bûyera terorîstî ya Sîdneyê.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) - ABNA - Mamosteyekî zanîngehê li Awusturalyayê li ser zêdebûna xetereya îslamofobiyê û kiryarên li dijî misilmanan piştî gulebarana kujer li perava “Bondi” (Bondi Beach) li bajarê “Sîdneyê” hişyarî da û tekez kir ku atmosfera (Qata) hestyarî ya piştî vê bûyerê dikare bibe sedema tundûtûjiyên nû.
“Mark Kenny,” mamosteyê Lêkolînên Awusturalyayê li “Zanîngeha Neteweyî ya Awusturalyayê” (Awustralian National University), bi behskirina peyama yekrêziyê ya “Anthony Albanese,” serokwezîrê wî welatî, got ku hikûmet hewl daye pêşî li reaksiyonên hêrsdar û tundûtûjî li civakê bigire.
Wî hişyarî da ku dibe ku bi taybetî li hin deverên Sîdneyê ku nifûsa wan a misilman girîng heye, kesên ku motîvasyona wan toleziyê ye bikevin van taxan û êrîşa dawî bi xeletî bidin tevahî civaka misilman; helwestek ku dikare jiyana bêgunehan bixe xeterê.
Ev mamosteyê zanîngehê zêde kir ku kiryarên wiha ne tenê dikarin bibin sedema êrîşek li dijî welatiyên bêparastin, lê di heman demê de xetera reaksiyonên zincîrî û derketina rewşê ji kontrolê jî di nav xwe de digire; rewşek ku wê bandorên berfireh ên civakî û ewlehiyê ji bo Awusturalyayê hebe.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) - ABNA - Mamosteyekî zanîngehê li Awusturalyayê li ser zêdebûna xetereya îslamofobiyê û kiryarên li dijî misilmanan piştî gulebarana kujer li perava “Bondi” (Bondi Beach) li bajarê “Sîdneyê” hişyarî da û tekez kir ku atmosfera (Qata) hestyarî ya piştî vê bûyerê dikare bibe sedema tundûtûjiyên nû.
