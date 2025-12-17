“Stasyona dawî ya 20emîn dorê a festivalê navnetewey ya teatroyê(Şanoya) Kurdî li Saqizê”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)ABNA-
Li gor raporta çapemeniyê, di vê heyama festîvalê de, digel rêzgirtin ji hemû komên şanoyê yên beşdar, li ser dengên jûriyê, pêşandana “Şawek Le Bîrnexrao” bi derhêneriya Xelat Nauzad ji bajarê Helebce yê Herêma Kurdistanê û pêşandana “Nazî Abad” a ji aliyê Baqir Sorûş û derhêneriya Kamran Cebarî û Yaser Bîcarzade, wek du berhem hatin bijartin û ji bo beşdarbûna van du berheman hatin hilbijartin. Festîvala Şanoyê ya Navneteweyî ya Fecrê.
20. Festîvala Navdewletî ya Şanoya Kurdî ya Seqezê bi beşdariya komên ji herêmên cuda hate lidarxistin û bernameyên curbecur di warê şanoya Kurdî de pêşkêşî temaşevanan kir. Di vê heyamê de komek hunermendên ciwan wek lîstikvan û derhêner amade bûn û berhemên xwe pêşandan kirin.
Hebûna van hunermendan û lîstina şanoyên curbecur derfetek da bo nasandina karîn û şiyanên şanoya Kurdî û bingehek ji bo pevguhertina ezmûnan di navbera komên beşdar de çêkir. Amadekarên festîvalê hêviya xwe anîn ziman ku ev çalakî di paşerojê de bi beşdariya berfireh a hunermend û dildaran berdewam be.
