Pêncemîn festîvala rojnamevanî (Mîhrîcana Çapemeniyê)ya parêzgehî ya Kurdistanê bi nêzîkatiyeke medyayî ya daxwazkar tê lidarxistin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Têkilî bi Kurd Pressê re, Îsa Fellahî di civîna bi rojnamevanan re got: Ev festîval bi hevkariya Mala Medyayê ya Parêzgehê, beşdarbûna çalakvanên medyayê yên Kurdistanê û bi piştgiriya Rêveberiya Giştî ya Çand û Rêberiya Îslamî ya Parêzgehê û Alîkariya Medya û Reklamê ya Wezareta Çand û Rêberiya Îslamî tê lidarxistin.
Wî, bi destnîşankirina mijarên sereke yên festîvalê, zêde kir: Muje hebinên wekî derfet û dijwarîyên aborî, çandî, siyasî û civakî yên parêzgehê, piştgiriya bo berhemên Îranî, zirarên qaçaxkirina mallan û pereyan, zirarên civakî û rêbazên pêşîgirtinê ji wan, ciwanbûna nifşî, werzîş û ciwanan, hawîrdor, pêşxistina “Pêşxistina Tehdîdê” (جهاد تبیین), awayê jiyana Îranî-Îslamî, û Hunerê Derûnî di berhemên medyayê de û mijarên din ên têkildarî parêzgehê dê di vê festîvalê de bên nîşandan.
Alîkarê Medyayê yê Rêveberiya Giştî ya Çand û Rêberiya Îslamî ya Kurdistanê, afirandina pêşbaziyeke saxlem di navbera kesên medyayê de, bilindkirina asta pîşeyî ya çalakvanên medyayê, zêdekirina bandora medyayê di warên civakî, çandî û siyasî de, û xurtkirina nêrîna daxwazkariyê wekî yek ji armancên sereke yên lidarxistina vê festîvalê destnîşan kir.
Fellahî, bi gotina ku berhem di cureyên cihêreng ên medyayê de tên dadbarkirin, diyar kir: Beşên sereke yên festîvalê Sernivîs û Not, Nûçe, Rapora Nivîskî (Nûçe û Ne-Nûçe), Hevpeyvîn, Wêne (Wêneya Kesane û Raporên Wêneyî), Sêwirandin û Rûpelvedan, Sernav, Fîlm û Podcast dihewînin, û beşên alî jî ji bo şûara salê, parastin di şerê 12-rojî de û kongreya 5536 şehîdên parêzgeha Kurdistanê hatine veqetandin.
Wî berdewam kir: Demjimêra ji bo şandina berheman ji 1ê Kanûna 1403 heta dawiya Kanûna 1404 hatiye destnîşankirin û divê berhem bi navê xwediyê wan di medyayên ku destûra wan ji aliyê Lijneya Çavdêriyê ve hatiye pejirandin hatibin weşandin.
Alîkarê Medyayê yê Rêveberiya Giştî ya Çand û Rêberiya Îslamî ya Kurdistanê, bi behskirina awayê şandina berheman, bibîr anî: Divê berhem bi rêya sîstema giştî ya medyayê ya ji bo festîvalê werin barkirin û beşdar dikarin herî zêde di du cureyan de û di her cureyekî de herî kêm sê berhem bişînin; berhemên ku bi awayekî nerast hatibin tomar kirin, dê nebin beşek ji pêvajoya dadbarkirinê.
Fellahî roja dawî ya ji bo şandina berheman ji bo sekreteriya festîvalê 20ê Çileya sala heyî ragihand û got: Divê berhem di forma PDF de bi rêya malpera festîvalê ya bi navnîşana kordestan.pressfestival.ir werin barkirin, û medyayên nivîskî mecbûr in ku wêneyê rûpelê versiyona çapkirî ya berhema xwe jî bişînin.
Wî got: Ji bo kesên ku di rêza yekê ya her beşê de ne, dê Tundîya Festîvalê, Lihayê Pêşniyarê û Xelata Naxî ya 60 Milyon Riyalî bê dayîn; kesên di rêza duyemîn de Lihayê Pêşniyarê û Xelata 40 Milyon Riyalî, û kesên di rêza sêyemîn de Lihayê Pêşniyarê û Xelata 20 Milyon Riyalî bistînin.
Pêncemîn festîvala rojnamevanî (Mîhrîcana Çapemeniyê)ya parêzgehî ya Kurdistanê bi nêzîkatiyeke medyayî ya daxwazkar tê lidarxistin
Servîsa Kurdistan - Cîgirê Ragihandin û Çapemeniyê yê Rêveberiya Giştî ya Rewşenbîrî û Îrşada Îslamî ya Kurdistanê ragihand: Pêncemîn festîvala parêzgehî ya çapemenî, ajans û bingehên ragihandinê yên parêzgehê bi piştevaniya Wezareta Rewşenbîrî û Îrşada Îslamî di sala bê de tê lidarxistin.
