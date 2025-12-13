  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Serokê Rêxistina Tablîxêta ya Îslamî: hêzên mezin ji bo vemirandina agirê di xebatê de ne

14 December 2025 - 00:30
News ID: 1761375
Source: https://www.mehrnews.com/
Serokê Rêxistina Tablîxêta ya Îslamî: hêzên mezin ji bo vemirandina agirê di xebatê de ne

Serokê Rêxistina Tablîxê ya Îslamî got:Ewên ku xwe wekî xwedî herî hêzê leşkerî yê cîhanê û serdestê dinyayê didîtin, piştî şerê 12 rojan, niha ji bo agirbestê daxwaz dikin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Serokê Rêxistina Propaganda Îslamî Hocet-ul-Îslam Muhammed Qumî îro Şemiyê got: "Yên ku xwe bihêztirîn artêşa cîhanê û serdestiya serdest a cîhanê dibînin, piştî şerê 12 rojî, daxwaza agirbestê dikirin."

Wî bi îşare kirina li pêdivîtiya vegerandina cesaretê, zîrekî û tedbîra fermandaran û alîkarên wan di şerê 12 rojan de got: heke berpirsiyarek serpeçî bike û ji rêyê rast derkeve, divê bi heman awayî xeletiyên wî were rastkirin, ji wî pirsiyarî were xwestin û mafên gel ji wî were vegerandin.

……………

Dawiya Peyam/

Your Comment

You are replying to: .
captcha