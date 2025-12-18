Merasîma vekirina “Ensîklopediya Zanînên Şiʿeyê” hat lidarxistin/ pergaleke îstemîk a danasîna şîeyan ku li ser bingeha aqil û têgihîştina mirovî ye.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlebêytê(s.x)-ABNA
Merasîma pêşkêşkirina «Mawsûʿeya Maʿarifê Şîʿeyê» bi sernavê «Naskirina Şîʿetê li cîhana îro; pêdivî û astengî» îro, pêncşem, 27ê Azarê 1404, bi amadebûna mamosteyanê hewzê û zanîngehê, lêkolîneran û mêvanên derveyî welatê, li salona konferansê ya Mecmaʿa Cîhanî ya Ehlebêytê(s.x) hate lidarxistin.
Di vê merasîmê de Ayetaullah Remezanî, sekreterê giştî yê Mecmaʿa Cîhanî ya Ehlebêytê (s.x)، Hocet-ul-Îslam wel Muslîmîn Dr. Muhammad Taqî Subhanî, serokê Enstîtûya al-Bayân li Têkiliyê û Ta’sîlê، Hocet-ul-Îslam wel Muslîmîn Dr. Ehmed Waʿizî, serokê Ofîsa Tablîxê ya Îslamî، Hocet-ul-Îslam wel Muslîmîn Dr. Mohsin Elwîrî, rêvebirê koma dîrokê ya Zanîngeha Baqir al-ʿUlûm (ع)، Hocet-ul-Îslam wel Muslîmîn Seyîd Kalb Cewad Naqavî, sekreterê giştî yê Meclîsa Ulemayên Hindistanê, û Dr. Muhammad Alî Rabbânî, rêvebirê giştî yê hevkariya zanistî û zanîngehî ya Rêxistina Çand û Têkiliyên Îrtîbatî yên Îslamî, axaftin kirin.
Ayetaollah Ramazanî di vê merasîmê de aqilaniyet û bingehîbûna delîlê wek bingehê sereke yê lêkolînê binav kir û got: “Heke hûn komeya ayetan a Qur’ana Pîroz binêrin, hûn dibînin ku nêzîkî 300 ayet li ser aqil û fikirandinê têkîdin dikin؛ ev xalek pir girîng e. Xwedê di ayeta 10 ya Sûreya Enbiyâ de diferme: ‘Bi rastî em ji bo we pirtûkek daxistin ku tê de bibîra we heye؛ ma hûn aqil nakin?’
Carinan ji me re tê gotin ku çima di civaka Şîʿeyê û civaka Îslamî de, di nav mirovahiyê de, ev astengiya aqil û fikirandinê bi vî qasî nayê baldan. Ji ber vê yekê ye ku merhûm Kuleynî (Xwedê li wî razî be) di pirtûka xwe ya pîroz el-Kâfî de, pirtûka yekem xwe bi navê ‘Pirtûka Aqil û Cehl’ dest pê dike. Ev divê bibe ruhê
serdest. Ji ber vê yekê, mijarên ku em bi navê Şîʿetê dixwazin li cîhanê nas bikin, divê delîl-û-argûman-bingehîn bin.”
Wî got: divê xebatên lêkolînî ji aliyê nivîskaran ve bên pêşkêşkirin û rexnekirin; Ji ber ku ger lêkolîn neyên rexnekirin dê dînamîzma xwe winda bikin û divê bên temamkirin. Ev yek ji xalên bingehîn e ku divê li ber çavan bê girtin.
Di berdewamiya axavtina xwe de Serokê Ofîsa Propagandaya Îslamî Hocet ul-Îslam wel-Muslimîn Vaeizî got: Qada herî bibandor a xebatê di pêşxistina perwerdehiya şîeyan de qada virtual û medyayî ye.
Vaezî got: Di rewşa niha de wisa xuya ye ku qada herî vekirî û bibandor ya çalakiyê qada virtual û medyayê ye. Çalakiya di vê platformê de hebûna fîzîkî hewce nake, ew ne girêdayî navendek an cîhek taybetî ye û dikare gerdûnî û bandorker be.
Di berdewamiya axaftinên xwe de behsa kêşeyên rûbirûbûna meydanî û fizîkî kir û diyar kir: Berovajî jîngeha medyayî, tedbîrên ku xwe dispêrin hebûna fîzîkî û bikaranîna dezgehên fermî îro rastî astengî û sînordariyeke cidî tên.
Serokê Ofîsa Propagandaya Îslamî, siza û qedexeyên qanûnî yên navneteweyî û geşbûna tevgerên rastgir û dijî Îranê li rojava ji van astengan bi nav kir.
Hucet-ul-Îslam wel Muslîmîn Muhammad Taqî Subhanî, serokê Enstîtûya el-Beyân li Têkiliyê û Ta’sîlê, di axaftina xwe de got: «Mawsûʿeya Maʿarifê Şîʿeyê» berhemek e ji bo naskirina Şîʿeyê, li ser bingeha aqil û têgihiştina hevpar a mirovahiyê.
Subhanî peyama sereke ya vê civînê naskirina kapasîteyan binav kir û got: Divê em kapasîteyan nas bikin, pêdivîyan bi rêk û rastî têbigihîjin, û di navbera wan de girêdan û hev-afzayî biafirînin. Li ser vê bingeha, ez pêşniyar dikim ku enstîtû û sazûmanên zanistî û çandî yên Şîʿeyî, bi rêbazên cuda û bi zimanên cûda, di rêya hevkarîyên armancdar de li hev werin. Hevgirtin û plansazîya hevpar dikare gelek ji kêmasîyên maʿrifetî û çandî yên heyî tije bike.
Li ber vê, Hocetul‑Îslam wel‑Muslimîn Elvîrî destpê kir bi pêşkêşkirina dîtinên xwe û wî got: Mûsoua‑ya Ma‘arîfa Şi‘îyê, sazekî têgihiştinî û rêxisteyî ji “Şia‑nasî” ye.
Wî ku danasîyar û serokê komîteya dîrokê ya Zanîngeha Bâqir‑ul‑Ulûm (s.x) e, lî peyda kir: Di serdema niha de, zanistên ensîklopedîk di qada mêjû û îrfanên Şia de jî cîhekî diyar û girîng gihandine. Îro Şîayan dinan nîne çekirbûyên bê‑nas û kêm‑zanîn, lê tebikevanên bandorbar û çalak ne li astê cîhanê. Zêdekirina lêkolîn û istrahekanên li ser Şia‑pêjûhî di dehên dawî de, şahitê vê pergala me ye.
Wî got: Pirtûkên mîna “Jiyana nûya Şîayan” ji nivîskarên mîna Olivier Roy an William Cleveland jî li ser vê tiştî nîşanê didin ku piştî şoreşa Îslamî û guhertinên herêma navîn, Şîayan bûn bêjanên sereke yên têgihiştin û siyaseta Rojhilata Navîn. Lê ne divê tenê li ser vê nêrîna siyasî tê xistina astê. Rolê cîhanî ya Şîayî, ji siyaseta herêmi jî pirê zêde û berfirehtir e.
Elverî tekit kir: Mezhebê Ehl-ul-beyt (s.x) dirb û karînahiya bêhevîl e ji bo berda dan û bersivdana pirsgirêkên têgihiştinî, axlaqî û manewî yên cîhana rojane. Ji ber vê yekê, Şîayan niha — wekî ku fekirvanên serdema Ronahiya Ewropa bûn — pêdivî ye ku nehezetekî nû di qada ensîklopedî‑nivîsînê de pêk bîne da ku mîrasa têgihiştinîya xwe bi rêk û projekteyî ji bo hemû cîhanê nîşan bidin û belav bikin.
Di beşeke din a ceremoniya de, Hocetul‑Îslam Seyîd Kelb‑ Cewad Naqawî, serokê meclisa ulemayê Hindistan, got:
Ev Mûzoa ji eserên berbiçav yên mucizeya zanînî ya Ehl-ul-beyt (s.x) e ku weşan kirin. Ew got: Ewropa, ku niha daxwaza serbestiya xwe dike û dibêje “me pîr in”, di rastî de di cehaletê de bûye; lê Musilmanan her dem bi destê xwe maf û zanînên Ehlibeyt (a.s) girtine û di ronahî û nûrê de jiyan kirine.
Wî bi peyda kir: Her tiştek ku me hene, ji ma‘arifên paqîz û bijanên Ehl-ul-beyt (s.x) û ji pirtûkên Şîayî ye, û bi rastî Şoreşa Îslamî ya Îran û Wesoja Pîrozê Îmam Xomeynî (r.a) bereket û bandorên mezin ji bo gelên cîhan û gelên zordar û mazlum anîye.
Di berdewamiyê ya merasîmê de, Dr. Muhammad Elî Rabânî, rêvebirê giştî yê hevkariyên zanistî û zanîngehî yên Rêxistina Çand û Têkiliyên Îrtîbatî yên Îslamî, di axaftina xwe de got: naskirina Şîʿetê li cîhana îro, pirsgirêkek maʿrifetî, civîlîzasyonî û civîlîzasyon-afirîn e.
Wî diyar kir: vekirina pêşandana (rûnemayî) ya Mawzûʿeya Maʿarifê Şîʿeyê, tenê merasîmek teşrîfatî nîne؛ lê belê ragihandina helwestek zanistî ye؛ ev ku Şîʿet amade ye ku maʿrifetên xwe bi rêkûpêk, bi belge û bi aqilaniyet pêşkêşî cîhana îro bike û dixwaze ji pozîsyona zanînê bi sûnnetên fikrî yên din re têkeve dîyalogê.
Di dawiya vê merasîmê de, bi amadebûna ulemayan û ramanperestan, ji berhema bilind «Mawzûʿeya Maʿarifê Şîʿeyê» — ku heta niha 15 cild ji wê hatine çapkirin — bi fermî rûnemayî hate kirin.
