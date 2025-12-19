Hewldanên Dîmeşqê, Kurdan û Amerîkayê ji bo rizgarkirina peymana tevlîkirinê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Hêzên Kurd ên Sûriyê diviyabû heta dawiya sala 2025’an di çarçoveya dewleta Sûriyê de were tevlîkirin. Lê peyman heta niha rawestandî maye. Ji ber vê yekê, di rojên dawî de danûstandinên navbera Dîmeşqê, SDF û Amerîkayê bi lez bêtir kirine û Dîmeşq şert bi şert razîbûna xwe ji bo sazkirina nû ya SDF nîşan da. Tirs heye ku derketina şerê bikare pêvajoya aştiyê têk bibe û Tirkiyeyê bixe nav şertê.
Li gorî rapora taybet a Reutersê, berpirsên Sûrî, Kurd û Amerîkayê di ber derbasbûna dawî ya dawiya salê de hewldanên xurt dikin da ku pêşketinek di peymana ku mehên dirêj ji bo tevlîkirina hêzên Kurd di çarçoveya dewleta Sûriyê de rawestandî bû nîşan bidin. Li gorî çend çavkaniyên agahdar ji danûstandinan, ev hewldan her çend bêhêvîtiyên ji ber derengiyan zêde bûne jî, di rojên dawî de girantir bûne; lê hinek jî hişyar kirine ku gihîştina peymaneke mezin di demên dawî de gelek dûr e.
Li gorî gotina pênc çavkaniyan, hikûmeta demkî ya Sûriyê pêşniyarek ji bo Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF) şandiye — hêzek bi serokatiya Kurdan ku kontrola bakur-rojhilata Sûriyê di dest de heye. Li gorî vê pêşniyarê, Dîmeşq amade ye ku nêzîkî 50 hezar endamên SDF di nav sê lîşkerên bingehîn û çend tîpên biçûktir de ji nû ve rêxistinê bike, bi şert ku van hêzan hin rêzikên fermandariyê xwe bi dawî bînin û destûr bidin ku yekîneyên din ên artêşa Sûriyê li herêmên wan ên di bin kontrolê de were bicihkirin. Ev hûrgulî li gorî gotina yek berpirsê Sûrî, yek berpirsê Rojava (rojhilata navîn/wêstanî) û sê berpirsên Kurd hatine vegotin.
Bi vê re jî, ne diyar e ku ev fikir heta ku derê pêşê biçe. Gelek çavkaniyan ihtîmala gihîştina peymaneke giştî di “deqîqeya 90’an” de kêm girîng nîşan dan û gotin ku danûstandinên zêdetir pêwîst in. Bi vê re jî, yek ji berpirsên SDF got: “Em her demê ji bo gihîştina peymanê nêzîktir in.”
Berpirsêkî din ê rojavayî got ku her daxuyaniyeke fermî ya gengaz di rojên nêzîk de, heta astekê bi mebesta “parastina xuyakirinê”, dirêjkirina demê ya dawî û parastina aramiyê di welatekî de ye ku salek piştî ketina Beşar Esedê hîn jî têkçûyî ye.
Piraniya çavkaniyan bal kişandin ku her encamê ku were gihandin jî, wê ji tevlîkirina temam a SDF di artêş û saziyên din ên dewletî heta dawiya salê kêmتر be؛ mijarek ku di peyimana girîng a 10’ê Adarê de di navbera aliyan de hatibû pêşbînîkirin. Neaserketina ser şertê herî girîng ê mayî di Sûriyê de dikare xetereya şerê çekdar bîne ku ne tenê derketina welat ji 14 sal şer têk dibe, lê her weha dikare Tirkiyeyê jî bixe meydanê؛ welatek ku gelek caran gef kir ku li dijî hêzên Kurd — yên ku wan “terorîst” binav dike — operasyonên leşkerî bike.
Her du aliyên hevdu bi demkêşanê û nepeymanî tawanbar kirine. SDF nexwaze bi hêsanî xweseriyê ku wekî hevalbendê sereke yê Amerîkayê di şerê de bidest xist — di nav de kontrola zindanên DAIŞê û çavkaniyên dewlemend ên neftê — winda bike. Di heman demê de, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ku piştgirî ji Ehmed El-Şera‘, serokê Sûriyê dike û dixwaze civaka navneteweyî piştgirî bide hikûmeta demkî ya wî, peyaman di navbera Dîmeşqê û SDFê de derbas dike, danûstandinan hêsan dike û ji bo gihîştina peymanê zextê dike. Wezareta Derve ya Amerîkayê ji şirovekirina bilez li ser hewldanên dawî yên berî dawiya salê xwe dûr girt.
Ji dema ku qola sereke ya danûstandinan di havînê de bê encam temam bû, tansiyon bilind bûye û li gelek xetên têkiliyê li bakurê Sûriyê pevçûnên belavbûyî û dûbarekirî çêbûne. SDF piştî têkbirina DAIŞê di sala 2019’an de, kontrola beşeke mezin a bakur-rojhilata Sûriyê — di nav de piraniya hilberîna neft û genimê ya welatê — girt. Ev hêz daxuyand ku bi dehsalan baskirinê ya li dijî kêmîtiya Kurd dawî kir, lê bêrazîbûn di nav gelê herêmê yê bi piranî Ereb de zêde bûye، di nav de ji ber askerîkirina bi zor ya ciwanan.
Berpirsêkî Sûrî got ku demdora dawî ya dawiya salê ji bo tevlîkirinê qetî ye û tenê “gavên negerîbar” ji aliyê SDFê ve dikarin bibin sedema dirêjkirina wê. Di heman demê de, Hakan Fîdan, wezîrê derve yê Tirkiyeyê, roja pêncşemê got ku Ankara nexwaze bi amûrên leşkerî bikole, lê hişyar kir ku sebrê Tirkiyeyê li hember SDFê bi dawî dibe.
Berpirsên Kurd girîngiya demdora dawî kêm nîşan dane û li ser girêdana xwe bi danûstandinan ji bo tevlîkirinek “adaletdar” rawestandine. Sîhanok Dîbo, yek ji berpirsên Rêveberiya Xweser a Bakur-rojhilata Sûriyê, got: “Garantiya herî ewle ji bo berdewamî û bawerîya peymanê naveroka wê ye, ne çarçoveya demê,” û bi awayekî ne-rast diyar kir ku çareserkirina hemû bendên peymanê dikare heta nîvê sala 2026’an bidome.
SDF berê di meha Cotmehê (Ekim) de fikirê sazkirina nû di çarçoveya sê lîşkerên herêmî û çend tîpan de pêşniyar kiribû. Hîn ne diyar e ka ev destdan — ku niha di pêşniyara nû ya Dîmeşqê de jî hate vegotin — têra wê heye ku SDF razî bike ku kontrola herêmên di bin kontrola Kurdan de bi dawî bîne an na. Ebdulkerîm Omer, nûnerê Rêveberiya Xweser a Bakur-rojhilata Sûriyê li Dîmeşqê, got ku ev pêşniyar — ku hîn ne bi fermî hate eşkerekirin — “hûrguliyên lojîstîk û îdarî yên ku dikarin bibe cihê nakokiyan û bibin sedema derengiyan” tê de heye. Li hember vê, berpirsêkî bilind ê Sûrî ji Reutersê re got ku bersiva Dîmeşqê “xwedî nermbûna pêwîst e ji bo hêsankirina gihîştina peymanê û bicihkirina bendên peymana Adarê.”
