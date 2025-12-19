«Domandina êrîşên rejîma Siyonîst li ser Gazeyê û binpêkirina agirbestê»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Di saetanên borî de hêzên rejîma Siyonîst agirbestê şikestin û êrîşên hawanî, topçî û deryayî li dijî herêmên cuda ên Nêzîkî Xezzeyê berdêwam kirin.
Fîghterên Îsraîlî gelek caran herêma Beni-Sheila li rojavayê Xan Yunus, ku li başûrê Gazeyê ye, hedefa êrîşên hawanî kirin. Hîn jî topçiya hêzên dagirker herêmên bakurê Gazeyê, bi taybetî Cebalya, tê deşandin.
Li başûrê Nêzîkî Xezzeyê, otomobîlên zirhkirî yên hêzên dagirker bi hêrs û berdewamî rojavayê Xan Yunus û bakurê bajarê Refehê di bin agirê xwe de girtin û bi tîrçîna rastê, herêmên mal û navçeyên xwe derbas kirin.
Herwiha, kîya wargehên deryayî yên rejîma Siyonîst bi tîrê xwe li ser kîyanên masîgerên li avên Refeh û Xan Yunus şer kirin, ew ji ewlehiya masîgeran birçîkirin û wan asteng kirin ku karên xwe bidomînin.
Hîn jî raporên ku hatine belavkirin nîşan didin ku dronên şûnaşîn yên hêzên Îsraîlî li ser rojava bajarê Xezzeyê dişewitin û herêmên bakur-rojava yên vê bajarê jî tê deştin.
