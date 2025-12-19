“Şehîd û birîndarbûna 1500 kesî li Xezzeyê ji dema ragihandina agirbestê ve”

"Li gorî nûçeyên Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x) - ABNA - Wezereta Tenduristiyê ya Xezzeyê îro Pêncşemê ragihand ku di 24 saetên borî de, di encama êrişên berdewam ên rejîma Siyonîst de, kesek şehîd bûye û 13 kesên din jî birîndar bûne.
Ev wezaretê zêde kir ku ji dema îmzekirina peymana agirbestê di 11’ê Cotmeha 2025’an (17’ê Meha Berfanbarê 1404’an) de, 395 welatiyên Filistînî li Gazzeyê şehîd bûne û zêdetirî 1088 kes birîndar bûne, herwiha 634 cenaze ji bin kavilan hatine derxistin.
Wezîreta Tenduristiyê ya Xezzeyê diyar kir ku bi berdewama zêdeyiyên ji 7’ê Cotmeha 2023’an ve, hejmara şehîdan derketiye 70669 kes û hejmara birîndaran derketiye 1711165 kes.
Di vê çarçoveyê de, di bûyereke trajedîk a din de, ‘Seîd Abidin’, zarokek mehekî temen, ji ber sermaya tund di nava dorpêçkirina berdewam a Xezzeyê de canê xwe ji dest da, da ku hejmara mirinên ji ber bahoza sermayê derkeve 13 kes.
……………..
Dawiya peyamê /"
Your Comment