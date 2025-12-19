“Xwexwekujiya 61 leşkerên Siyonîst ji destpêka şerê Xezzeyê ve heta niha.”

"Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- -Rojnameya Siyonîst Haaretz di raporêkê de nivîsî ku ji destpêka şerê li dijî Xezzeyê ve, 61 leşkerên artêşa rejîma Siyonîst xwe kuştine.
Di mehên dawî de, medya Siyonîst ragihandiye ku li nav leşkerên artêşa Îsraîlê, qeyrana rewşa derûnî ya giran zêde bûye; qeyranek ku, li gorî pisporan, ji ber dirêjbûna şerê li Gazzeyê, dîtina dîmenên tund ên zeviyê, beşdariya rasterast di komkujiya sivîlan de û nekarîna bicihanîna armancên ragihandî yên Tel Avivê ye.
Rapor destnîşan dikin ku gelek leşker bi sendroma stresê ya piştî trawmayê (PTSD), hilweşîna derûnî, hesta sûcdariyê, zextên giran ên fermandariyê û nebûna baweriyê bi gotinên fermî yên artêşê re rû bi rû mane; mijarên ku, li kêleka sansura nûçeyan û nebûna piştgiriya derûnî ya bi bandor, bûne sedema zêdebûna bûyerên xwekuştinê di nav refên artêşa rejîma Siyonîst de.
