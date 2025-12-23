“Heleb di agirê pevçûna di navbera QSD û hêzên ewlekariya Sûriyê de ye/ Bi dehan malbat koçber bûn”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Di roja Duşemê de li bajarê Helebê di navbera hêzên ewlekariya girêdayî Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (QSD) û hêzên ewlekariya Sûriyê de pevçûnên tund derketin, ku ev yek bû sedem ku hejmarek ji kesan bimirin û birîndar bibin û bi dehan malbat bibin koçber.
Ajansa nûçeyan a “Sana” ragihand ku çend sîvîl ji ber êrîşên topên hawanê û roketên QSD’ê can ji dest dan. QSD’yê bi awayekî bêarmanc taxên El-Cemîliyê û Es-Seryan kirin hedef.
Televizyona “El-Îxbariyye” ya Sûriyeyê ragihand ku QSD’yê li bakurê Helebê, xalên ewlekariya navxweyî yên li nêzî dorhêlên Şeyxan û El-Lêrmûn kirin hedef. Ji aliyekî din ve, Wezareta Karên Hundirîn a Sûriyê di daxuyaniyekê de got: Hêzên QSD’yê yên li taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiye bi cih bûne, piştî paşvekişiyana ji nişka ve, gule li stasyonên hevpar (ên hevpar ên ewlehiyê) reşandin, û ev kiryar bû sedem ku endamekî ewlekariya navxweyî û leşkerekî artêşê birîndar bibin.
Sana wiha domand: Çar kesên birîndar, ku yek jê jin û yek jî zarok bû, hatin rakirin Nexweşxaneya El-Razi. Her wiha, bi dehan malbat ji taxên ku hatin hedefkirin, ber bi deverên ewletir ên wekî Xalediye û Kolana Nîl ve reviyan.
QSD’yê di daxuyaniyekê de ragihand ku pevçûn piştî êrîşa çekdarî ya komên girêdayî Hikûmeta Demkî li dora Eşrefiye û Şêx Meqsûd dest pê kir, û Dimeşqê (Hikûmeta Sûriyeyê) wekî berpirsyar nîşan da.
Wezareta Karên Lezgîn a Sûriyeyê ragihand: Du endamên hêzên alîkariyê, dema ku peywirên xwe li dorhêla Şeyhan bi cih dianîn, ji aliyê kesên çekdar ên QSD’yê ve rastî gulebaran hatin û birîndar bûn. Her wiha, wesayîtek alîkariyê ya ji cure “Pick-up” jî rastî êrîşê hat. Ev wezaret kiryara QSD’yê ya rêgirtina ji alîkariyê ji bo sîvîlan re wekî “sûcekî xeternak û binpêkirineke eşkere ya qanûnên mirovî” binav kir.
Şêx Ferac Hemmud El-Ferac Es-Selame, ji serokên eşîra Bûşeban li Reqayê, got: Agahiyên wî nîşan didin ku QSD li taxên Kurdan ên Helebê operasyona “tek-çavdêrî” (sniper) kiriye.
Rêveberiya Giştî ya Ewlekariya Navxweyî ya Helebê bi fermonekê veguhestina kamyonên mezin û navîn bo taxên Şêx Meqsûd, Eşrefiye û Benî Zeyd, herwiha tevgera motorsiklêtan ji roja Duşemê heta destpêka sala nû qedexe kir.
Es-Selame wiha domand: QSD’yê ji cîbicîkirina lihevkirina Adarê red kir, ji Reqqa û Dêrzorê paşve venekişiya û tu saziyên wan teslîmî hikûmetê nekirine.
Wî her wiha got: Tirkiyeyê alavên leşkerî ji bo herêma Nebe’El-Selam (li derdora Serê Kanîyê û Girê Spî) veguhestine, û îhtîmala kiryarek leşkerî li dijî QSD’yê heye, bi taybetî li derdora Reqqa û Tebqayê; lê ev kiryar tenê bi “çira kesk” (destûra) Amerîkayê mimkun e.
