Nêrînek cûda li ser hîcaba Bilindtir(sitira jinika)

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Her tişt û her karek xwediyê mertebeyên bilind, navîn û qels e, û mertebeya wê ya bilind jî xwediyê derceyan e. Hicab jî ji vê yekê îstîsna nîne. Heddê wê yê navîn û pêwîst û bingehîn ew e ku divê laş bi her awayî ji ne-mehrem (ji bilî wê beşa ku îstîsna hatiye kirin) sitirî be; lê mertebeyên wê yên bilind ew in ku, ji bilî sitirandina guncaw bi Çadirê ku sitira herî baş û hicaba herî bilind e, hinek xalên din ên hûr jî werin parastin, ku li jêr behsa wan tê kirin:
1. Di Ber Çavan De Nebe
Ji Mîrê Muminan Îmam Elî (s.x) hatiye ragihandin ku Pêxemberê Xwedê (s.x) gotiye:
«اَخْبِرُونِی أَیُّ شَیْی ءٍ خَیْرٌ لِلنِّساءِ»
“Ji min re bibêjin, ji bo jinan çi çêtir e?”
[Kesên cuda bersiv dan, lê nehat qebûlkirin. Agahî gihişt Fatime Zehra (s.x) Paşê Fatime (s.x) got:
«أَنْ لا یَرَیْنَ الرِّجالَ وَلا یَراهُنَّ الرِّجالُ»
“[Çêtirîn tişt ji bo jinan ev e] ku mêrên [ne-mehrem] nebînin û mêr jî wan nebînin.”
Pêxemberê Ekrem (s.x.a) matmayî ma [û bersiva wê eciband] û got:
«اِنَّ فاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّی»
“Bêguman Fatime parçeyek ji min e.”
2. Heta ji Korbînayê Jî
Kesekî kor ket mala Hezretî Fatime Zehra (s.x). Di vê demê de, wê xwe sitirand. Pêxember (s.x.a) jê re got: Çima te xwe sitirand, dema ku ew kor te nabîne?
Hezretî Fatime Zehra (s.x) di bersivê de got:
«اِنْ لَمْ یَکُنْ یَرانی فَاِنِّی اَراهُ وَهُوَ یَشَمُّ الرِّیحَ»
“Heke kor min nabîne, lê ez wî dibînim û ew bîhnê [min] distîne.”
3. Rewşa Herî Nêzîkî Xwedê
Hezretî Fatime Zehra (s.x) di bersiva Pêxemberê Xwedê (s.x.a) de, ku jê pirsîbû: Jin di çi rewşê de ji her tiştî nêzîkî Xwedê ye?
Wê diyar kir:
«اَدْنی ما تَکُونُ مِنْ رَبِّها اَنْ تَلْزَمَ قَعْرَ بَیْتِها»
“Dema ku jin li kûrahiya mala xwe bimîne, ji hemî rewşan nêzîktirî Xudanê xwe ye.”
4. Sitirandina Tedbîrî (Pêşîgirtinî)
Îmam Elî (s.x) got: "Di rojek ewrî û baranî de em li Baqî li cem Pêxemberê Xwedê (s.x.a) rûniştî bûn. Jinek dema ku li ser kerê siwar bûbû, di ber me re derbas bû. Ji nişka ve destê heywanê çû nav çalikê û jin ji pişt heywanê ket erdê. Pêxember (s.x.a) rûyê xwe zivirand. Hevalan gotin: Ey Pêxemberê Xwedê! Vê jinê şelwar li xwe kiribû [ji ber vê yekê ti cihekî laşê wê eşkere nebû].
Pêxemberê Ekrem (s.x.a) sê caran got:
“Xwedayê min! Li wan jinan lutf bike ku şelwaran li xwe dikin!”
Paşê gotin: “Gelî mirovan! Şelwarê bikar bînin, ji ber ku sitireke baştir e û dema ku ji malê derdikevin, bi şelwarê jinên xwe [ji çavên ne-mehrem] biparêzin.”
5. Ji Pişt Perdeyê Bersiv Bidin
Qurana Pîroz dibêje:
«وَاِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ»
“Û dema ku we tiştek ji jinên Pêxember xwest, wê ji pişt perdeyekê bixwazin!”
Çêtir e ku jinên xwedî îman jî bi mêrên ne-mehrem re ji pişt perdeyê biaxivin.
Ji Îmam Xumeynî (r.x.) du pirs hatin kirin:
1. Pirs: Sînorên hicaba îslamî ji bo jinan çi ne, û gelo ji bo vê armancê, li xwe kirina kincên dirêj ên fireh û şelwar û rûsariyê(Şarpik) bes e? Bi giştî, divê çi kalîte di cil û sitirandina jinê de li hember ne-mehrem were parastin?
Bersiv: “Wacib e ku tevahiya laşê jinê ji bilî dewra rû û destan heta zendan ji ne-mehrem sitirî be, û cilê navborî heke qasî wacibî bigire, ti astengî nîne; lê li xwe kirina çadirê çêtir e û divê ji li xwe kirina cilên ku bala ne-mehrem dikişînin, were dûrketin.”
2. Pirs: Li gor gotina Hezretî Îmam ku gotiye: “Divê ji cilên ku balê dikişînin dûr bikevin.” Gelo li xwe kirina gorên stûr bêyî şelwar, tevî ku hecma laş ji derve xuya dike û di hin rewşan de heyecanker e, an li xwe kirina pêlavên ku di dema meşînê de dengê heyecanker derdixin, caîz e?
Bersiv: “Divê ji li xwe kirina her cûre cilên heyecanker were dûrketin.”
………………
Dawiya Peyam/
“Sînora (had) wê ya navîn, ya pêwîst û bingehîn ew e ku divê laş bi her awayî ji namahrem (ji bilî beşê ku destûr hatiye dayîn) sitirî be (were pêçandin).”
