Îran bû qaremana Kapa Cîhanî ya Werzişa Zorxaneyî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Pêşbirkên Guleşta Pehlevanî di dewra pêncan a Kapa Cîhanî ya Werzişên Zorxaneyî û Guleşta Pehlevanî da bi beşdarîya Îran, Hind, Iraq, Bilarûs, Oganda, Tanzanîya û Komara Azerbaycanê hatin lidarxistin ku tîma Îranê bi 150 xalan bû qareman u tîmên Iraq u Komara Azerbaycanê jî di rêzên duyem u sêyem da cî girtin.
25 December 2025 - 13:29
News ID: 1766028
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Tîma Îranê bû qaremana dewra pêncan a Pêşbirkên Kapa Cîhanî ya Werzişa Zorxaneyî u Guleşta Pehlevanî.
