  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Tenduristî û Jiyan

Îran bû qaremana Kapa Cîhanî ya Werzişa Zorxaneyî

25 December 2025 - 13:29
News ID: 1766028
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Îran bû qaremana Kapa Cîhanî ya Werzişa Zorxaneyî

Tîma Îranê bû qaremana dewra pêncan a Pêşbirkên Kapa Cîhanî ya Werzişa Zorxaneyî u Guleşta Pehlevanî.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Pêşbirkên Guleşta Pehlevanî di dewra pêncan a Kapa Cîhanî ya Werzişên Zorxaneyî û Guleşta Pehlevanî da bi beşdarîya Îran, Hind, Iraq, Bilarûs, Oganda, Tanzanîya û Komara Azerbaycanê hatin lidarxistin ku tîma Îranê bi 150 xalan bû qareman u tîmên Iraq u Komara Azerbaycanê jî di rêzên duyem u sêyem da cî girtin. 

Serepeyv

KOMARA ÎSLAMÎ YA ÎRANÊ ZORXANE

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha