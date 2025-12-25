  1. Home
Muqteda Sedir, rêberê Tevgera Sedir li Iraqê, bi awayekî tund û qat’î li dijî her cûre normalîzekirina têkiliyan bi Îsraîlê re ye

25 December 2025 - 13:11
Serokê Tevgera Sadr û her wiha Wezîrê Koçberiya Iraqê bi tundî li dijî her cure normalîzekirina têkiliyan bi rejîma Siyonîst re derketin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Bertekên kesayetiyên Iraqî li hemberî daxuyaniyên “Louis Raphaël Sako”، Patriyarkê Dêra Katolîk a Kaldaniyan a Iraqê ya girêdayî hikûmeta Vatîkanê, ku di merasîma Mizgehata Cejnê de hatibû kirin, didomînin; Gotarek ku jê “projeya normalîzekirinê” bi rejîma Siyonîst ve hate famkirin.

Muqteda El-Sedr û her wiha Wezîrê Koçberiya Iraqê bi tundî li dijî her cure normalîzekirina têkiliyan bi rejîma Siyonîst re derketin.

El-Sedr ji rayedar û saziyên pêwendîdar xwest ku tavilê li hemberî her daxwazek ji bo normalîzekirina têkiliyan bi Îsraîlê re erkekê xwe bi cîh bînin û tekez kir: Normalîzekirin û rewakirina wê li Iraqê cihê xwe nîne.

“Evan Faîq Jabro” Wezîra Koçberiya Iraqê jî bi awayekî tund her daxuyanî an nêrînek ku di xeta bangkirina ji bo normalîzekirina têkiliyan bi rejîma Siyonîst re an jî rewakirina wê bi her şiklî be, red kir.

Wî, ku Xiristiyan e, got: Ev daxuyanî û nêrîn nûnertiya helwesta miletê Iraqê nakin û nûnertiya wîjdan û daxwaza rastîn a aliyên olî û neteweyî yên Iraqê nagirin nava xwe.

