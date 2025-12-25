Fêmkirina wateyên Quranê yek ji ayînên xwendinê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Pêwîst e dema ku xwendekarê Qur’anê Quran dixwîne, wateya her ayetê ku layiqî wê ye bigire. Ji ber ku Qur’ana Pîroz gelek zanînên derbarê sifatên Xwedayê Teala, rewşa pêxemberan, çîroka bawermendan û ne-bawermendan, halên melekên Xwedê, ferman û qedexeyên Xwedayê Dilovan, bihuşt û dojehê, gotinên pêşînan û hikmetan, û her weha soz û gefên wî digire nav xwe. Ji ber vê yekê, divê xwendekarê Qur’anê bi hûrgulî li ser vê wateyê bifikire da ku esrar, hûrgulî û rastiyên wê jê re eşkere bibin.
Îbn Mes’ud dibêje: Her kesê ku bixwaze bilindî û mezinbûna pêşî û paşîn bi dest bixe, divê Qur’anê bixwîne û li ayetên wê bifikire (1). Wekî ku Qur’ana Pîroz dibêje: لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا: “Bêje: Heger derya mûlk (tîrê) bûya ji bo kelîmeyên Xwedayê min, berî ku kelîmeyên Xwedayê min biqedin, derya wê biqediya, her çendî mîna wê mîqdarê lê zêdekirina me jî.” (2)
Emîrê Mu’mînîn (silav lê be) dibêje: أُولَٰئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَیٰ قُلُوبِهِمْ “Heger ez bixwazim, ez dikarim heftê hesp bar dikin ji tefsîra Sûreya Fatihayê binivîsim” (3). Kesê ku dema dixwîne an dibihîze ku Qur’ana Pîroz wateya wê fam nake, û ji wateya herî kêm jî bêpar be, dê bikeve bin bandora van ayetan: .أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَیٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا “Ew kesên ku Xwedê li ser dilên wan mohr kiriye” (4) û “Ma ew li ser ayetên Qur’anê tefekkür nakin? An jî li ser dilan qefl hene?” (5).
