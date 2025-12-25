Li gor rapora Ajansa Nûçeyê ya Navneteweyî ya Ehl-ê Beyt (s.x) ـ ABNA ـ olîsa Malezyayê li bajarê Subang Jaya (li eyaleta Selangor ya Malezyayê) du kes piştî belavbûna vîdyoyekê hatin girtin؛ di vê vîdyoyê de mêrêk bi serbendekê wek hicabê jinên misilman xuya dibe ku meşrubatên alkolî dixwe. Ev vîdyo di rojên dawî de li ser torên civakî balê pir kesan kişandiye û bûye sedema xwepêşandanan û nerazîbûna bikarhênerên civata misilman ya vê welatê.
Berpirsên polîsê ragihandin ku kesên hatine girtin mêrek 24 salî û jinek 22 salî ne û dosyeya wan bi navê “tewqîfkirina rêza giştî û teşwîqkirina tensiyona olî” tê lêkolîn. Ev gav bi bingeha qanûnên têkildar bi çêkirin û belavkirina naveroka bêhurmet û xapînok li dijî baweriyên olî hatiye girtin.
Li gor raporan, salona arayîşê ku ev bûyer tê de pêk hatiye, bi belavkirina daxuyaniyekê ji gel re lêborîn xwestiye û ragihandiye ku du karmendên têkildar bi vê bûyerê hatine derxistin û bi polîs re bi temamî hevkarî dike.
Her wiha, civata bikarhêneran li ser torên civakî daxwaza berhemîna bi tundî li dijî wan reftaran kirin ku li dijî hijab û nirxên Îslamî awayek tinazkar û bêhurmetî nîşan didin.
Ev bûyer di şertên de pêk hatiye ku di salên dawî de, hin bûyerên têkildar bi meşrubatên alkolî û nîşanên olî li Malezyayê — wek welatek Îslamî — hêsasiyetên mezin çêkirine û hukûmeta vê welatê li hember her awayê reftarên teşwîqkar û tahrîkkar di warê olê de, bi lez û fermî bersiv daye.
………………
Dawiya peyamê
Etîketan:
Malezya
Polîsa Malezyayê
Dû kes li Malezyayê ji ber belavkirina vîdyoyek bi naveroka tinazkirinê (bi heqaret) li misilmanan hatin girtin
Li gor raporan, salonê arayîşê ku ev bûyer lê pêk hatibû, bi belavkirina daxuyaniyekê ji gel re lêborîn xwestiye û ragihandiye ku du karmendên têkildar bi bûyerê hatine derxistin û bi polîs re bi temamî hevkarî dike. Her wiha, civata bikarhêneran li ser torên civakî daxwaza berhemîna bi tundî li dijî wan reftaran kirin ku li dijî hijab û nirxên Îslamî awayek tinazkar û bêhurmetî nîşan didin.
Li gor rapora Ajansa Nûçeyê ya Navneteweyî ya Ehl-ê Beyt (s.x) ـ ABNA ـ olîsa Malezyayê li bajarê Subang Jaya (li eyaleta Selangor ya Malezyayê) du kes piştî belavbûna vîdyoyekê hatin girtin؛ di vê vîdyoyê de mêrêk bi serbendekê wek hicabê jinên misilman xuya dibe ku meşrubatên alkolî dixwe. Ev vîdyo di rojên dawî de li ser torên civakî balê pir kesan kişandiye û bûye sedema xwepêşandanan û nerazîbûna bikarhênerên civata misilman ya vê welatê.
Your Comment