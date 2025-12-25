Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li ser bingeha rapora Rêxistina Neteweyên Yekbûyî ku roja duh, 3ê Dî, weşandin, komê DAIŞê Xorasân piştî têkçûnê li xwedaqetina herêmên rojhilatî yên Efxanistanê di sala borî de, stratejiyê xwe ji şerên meydanî bo operasyonên bajarî guherand.
Di vê raporê de hatîye ragihandin ku DAIŞ di mehên dawî de di bajarên wek Kabul û Mezar-ê Şerîf de malên tîmî veşartî çêkirine û domeyna çalakiyên xwe bo navenda bajarî berfireh kirine.
Rêxistina Neteweyên Yekbûyî dibêje ku ev kom di sê salên borî de heta 300 êrîş li Efxanistanê kirine ku kêmî 800 mirî hilweşandine. Hêza DAIŞê Xorasân jî li gor vî raporê heta 2 hezar kes tê xebitandin û ev rêxistin di herêma rojhilatî û bakurê Efxanistanê de bi lez û berfireh tê mezinbûn.
Di heman demê de, welatê Pakistan ragihand ku Sultan Ezîz Ezzam, axaftvanê DAIŞê Xorasân, hat girtin. Lê hin analîstên siyasî li ser encamên herêmî yên tevgerên DAIŞ û rolên aktorên herêmî hişyarî dan.
Li dijî da’weyên Talibanê; Rêxistina Neteweyên Yekbûyî ragihand ku çalakiyên DAIŞ li Efxanistan zêde bûne.
Di nûvekirina dawî ya Rêxistina Neteweyên Yekbûyî li ser ewlehiyê de hat ragihandin ku DAIŞê Xorasân, li dijî da’weyên Talibanê, ne tenê asteng nekirîye, lê belê bi guherandina taktikên xwe û berhevkirina hêzên nû, çalakiyên xwe di bajarên mezin ên Efxanistanê de belav kirine.
