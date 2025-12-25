Seyîd Sacid Eli Neqawî: Tenê bi cîh anîna ramanên ‘Qaid- Azam’ dikare paşeroja Pakistanê ewle bewerbigirin

Li gor rapora Ajansa Nûçeyê ya Navneteweyî ya Ehl-ê Beyt (s.x) ـ ABNA ـ, Hucet-ul-îslam wel-Muslimîn Seyîd Sacid Elî Naqawî, serokê Partiya Nehzetê Caferî ya Pakistanê, bi munasebeta roja jidayikbûna Muhammed Elî Cenah got ku bê bicîhkirina fikir û hînkirinên “Qaid-e A‘zam”, li hember şert û astengên ku Pakistanê pêşiya xwe têne, têkoşîn ne gengaz e. Wî got ku ji bo dahatiyek ronahî, divê hemû gel yekbûyî nîşan bide û têkoşînek aştiyane pêk bîne.
Wî di peyama xwe de bi awayekî taybet bal kişand ku “Qaid-e A‘zam” Muhammed Elî Cenah ji bo avakirina welatek azad, serbixwe û îdeolojîk, bi xebata bêwestan, rastî û bîrbînîya siyasî têkoşîn kir. Wî got ku îro berpirsiyariya parastina ewlehî, aramî û mayîna vê welatê ne tenê li ser milên dewletê ye, lê belê li ser milên her şehrewendekê jî ye.
Rexneyeke tûj li dijî cudahiyê çînî û nebûna dadweriyê li Pakistanê
Sacid Elî Naqawî bi nîşankirina xemgîniyê li ser pirsgirêkên girîng ên wek qûlîka çînî, nehevsengî û nebûna dadweriyê got ku sedema bingehîn a van pirsgirêkan şêwaza şaş a hukûmetdarî, siyasetên bêciddî û bêbalîfûtiya serkaran ji erkên qanûnî û exlaqî ye; ku encama wê jî gelê asayî didîne.
Wî bi awayekî qetî destnîşan kir ku ji bo bi hêzkirina navxweyî, qewîkirin û refaha Pakistanê, divê bi xelasiyek temamî li gor fikir û hînkirinên damezrînerê Pakistanê were kar kirin, sîstema dewletî bibe dadperwer û zelal, serdestiya qanûnê were bicîhkirin û parastina mafên bingehîn ên gel di her şert û mercan de were temîn kirin.
Yekîtiya neteweyî؛ rêya tenê ji bo serketina li ser astengên navxweyî û derveyî
Serokê Partiya Nehzetê Caferî ya Pakistanê got ku yekîtiya neteweyî, têkoşîna aştiyane û berpirsiyariya giştî, tenê ew rê ne ku bi pêvajooya wê re tê bi awayekî bandor li hember astengên navxweyî û derveyî biserkeftin û bingehên welatek hêzdar, bi wêqer û xwe-bes — li gor armancên damezrînerê Pakistanê — were avakirin.
