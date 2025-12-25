  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Peyama Krîsmêsê ya Papa: Hûn çawa dikarin di vê sermayê de li ser konên Xezzeyê nefikirin?

25 December 2025 - 22:49
News ID: 1766226
Source: https://fa.abna24.com/news/
Peyama Krîsmêsê ya Papa: Hûn çawa dikarin di vê sermayê de li ser konên Xezzeyê nefikirin?

Papa Leo ya Çardehem di beşek ji peyama xwe ya yekem û duaya Krîsmêsê de, bal kişand ser sermayê hişk û şert û mercên dijwar ên çadirên (xîmeyên) Xezzeyê.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Papa “Leo ya Çardehem” (Pope Leo XIV) di peyama yekem a Krîsmêsê ya xwe ji Kilsaya Mezin a “Saint Peter” li Vatîkanê de, bêyî ku rastî bi cinayetên Siyonîstên ve referans bide, rewşa xelkê Xezzeyê û êşê wan bîrkir.

Di axaftina Krîsmêsê de, papa bi nîşankirina êşê xelkê Xezzeyê got:
Ji ber ku Peyv, cism bû, niha mirovatiyê bi hevsengiya îlahî ji bo civînê bi me dikêre. Peyv xîma xwe ya nerm û hêsan di nav me de danîye. Hûn çawa dikarin li bîr nekirin çadirên Xezzeyê; çadirên ku hefteyan li dijî baran, ba û sermayê têrk dikin?

Her weha, serokê Katolîkên cîhanê, di beşek ji axaftina xwe de, daxwaz kir ku serkarên welatan li navbera siyaseta xwe re, rêya rehetî û rastî, bi rêza hevpeyvînê û bi rêxistinê ya rûmetdar bo aştiyê bistînin.

…………………

Dawiya peyamê

Etîketan:
Papa Leo ya Çardehem
Papa
Krîsmês

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha