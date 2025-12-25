Peyama Krîsmêsê ya Papa: Hûn çawa dikarin di vê sermayê de li ser konên Xezzeyê nefikirin?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Papa “Leo ya Çardehem” (Pope Leo XIV) di peyama yekem a Krîsmêsê ya xwe ji Kilsaya Mezin a “Saint Peter” li Vatîkanê de, bêyî ku rastî bi cinayetên Siyonîstên ve referans bide, rewşa xelkê Xezzeyê û êşê wan bîrkir.
Di axaftina Krîsmêsê de, papa bi nîşankirina êşê xelkê Xezzeyê got:
“Ji ber ku Peyv, cism bû, niha mirovatiyê bi hevsengiya îlahî ji bo civînê bi me dikêre. Peyv xîma xwe ya nerm û hêsan di nav me de danîye. Hûn çawa dikarin li bîr nekirin çadirên Xezzeyê; çadirên ku hefteyan li dijî baran, ba û sermayê têrk dikin?”
Her weha, serokê Katolîkên cîhanê, di beşek ji axaftina xwe de, daxwaz kir ku serkarên welatan li navbera siyaseta xwe re, rêya rehetî û rastî, bi rêza hevpeyvînê û bi rêxistinê ya rûmetdar bo aştiyê bistînin.
