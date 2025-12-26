“Zexta Tirkiyeyê û Sûriyeyê Kurdan ber bi şer ve dibe”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Paşnav û Koka Qeyranê (Li gorî Pisporan)
Pispor diyar dikin ku pevçûna dawî ya di navbera Hêzên Sûriya ya Demokratîk (HSD) û hêzên hikûmeta nû ya Sûriyeyê (Şam) li gundên Kurdên Halabê, ne bûyereke ewlehiyê ya demkurt e. Li gorî wan, ev yek ji ber nakokiyên kûr, çareserî nehatine yên di navbera Şam û Kurdan de ye, û herwiha ji ber rola aloziyê ya Tirkiyeyê ye. Zexta ji bo yekbûna bilez û bêçekkirina HSD, bêyî gavên ji bo avakirina baweriyê, dikare Sûriyeyê vegerîne ser rêya şerê navxweyî yê nû.
1. Nirxandina Taybetî ya Pisporan:
Teyler Stêphton (Rêveberê Bilind ê Têkiliyên Dewletî)
- Nakokiya pêkhateyî di navbera HSD û hêzên ewlehiyê yên Sûriyeyê de hîşta nehatiye çareserkirin.
- Tirkiye helwesteke dijberî serxwebûna Kurdan digire û dixwaze HSD bi lez di Artêşa Sûriyeyê de bê yekkirin. Ev helwest, bêyî ku pêbawerî bê çêkirin, ne aramî, lê metirsiyek mezin tîne.
- Anqere (Tirkiye) bi Şamê re li ser perwerde û çekkirina leşkerî li hev kiriye, lê armanca wan a sereke zextkirina li ser HSD û neçarîna wan ji bo bêçekkirinê ye.
- Tê pêşnîzarkirin ku Amerîka bi baldarî li vê modela tevgerê binêre û piştgiriya xwe ji bo HSD wekî hêzek hevpeywend a girîng li dijî DAIŞ bidomîne.
Edmund Fîton-Braun (Pisporê bilind ê Bunyada Parastina Demokrasiyê)
- Bi dîtina hevdemiya pevçûnên li Halabê û serdana Hakan Fîdan (Wezîrê Karên Derveyî yê Tirkiyeyê) ji bo Şamê, û rola Fîdan di projeya nû ya Tirkiyeyê ya ji bo rojhilatê Navîn de, tê fêmkirin ku şer di vê rewşê de dihate payîn.
- Kêm-bûna nakokiyan piştî şer nîşan dide ku Şam naxwaze tenê rêveberê fermana û ultîmatomên Anqere be.
- Eger Ehmed Şer' (Serokomarê demkî yê Sûriyeyê) bixwaze wekî serokek neteweyî biserkeve, pêwîst e bi awayekî hestyar û nermtir bi kêmneteweyên etnîkî û mezhebî re tevbigere.
Sînan Cîdî (Pisporê bilind ê Bunyada Parastina Demokrasiyê)
- Tirkiye aktorê sereke yê aloziyê li Sûriyeyê ye. Gotûbêjên berpirsên Tirkiyeyê, ji Erdogan heta Wezîrê Karên Derveyî Hakan Fîdan, nîşan dide ku Anqere ji her tiştî zêdetir dixwaze nakokî zêde bibin û şer derkeve.
- Erdogan bi provokekirina hestên dijî Kurdan, li navxweyî li dengê xwe digere û dixwaze raya giştî ji qeyrana aborî ya Tirkiyeyê dûr bixe.
- Ji ber vê yekê, aloziya provokasyonê, dijminayetî û mezinkirina rola herêmî ya Tirkiyeyê, amrazên wan in ji bo rewakirina vê siyaseta hundirîn.
Ehmed Şerawî (Pisporê bilind ê Bunyada Parastina Demokrasiyê)
- Washington serwetê xwe li ser vê texmînê daye ku Ehmed Şer' dikare Sûriyeyê aram bike. Lê zextên Tirkiyeyê Şer' ber bi helwesteke berevajî ve dibin.
- Daxwaza Anqere ji bo bêçekkirina HSD, wê vê hêzê bixe beramberî dewletek bêîstîkrar û li hemberî artêşek bêtir perwerdekirî.
- Tevî ku tu aliyek naxwaze şerê tam bixwaze, hegemonîya Tirkiyeyê li ser hêza çekdarî ya Sûriyeyê dikare welat bi ber şerê nû ve bibe û kûrahiya valahiyan zêde bike.
Encamên Giştî
Pisporên Binyadê li hev in ku îstîqrara li Sûriyeya nû divê bi tundî nekare li gorî şêwazên zorberiyê yên wekî yekkirina bilez a HSD û Artêşa Sûriyeyê were nirxandin. Bêyî çarçoveyeke plansazîkirî, garantiyeke ewlehî û siyasî ji bo Kurdan, û kontrolkirina aktorên biyanî, bi taybetî Tirkiyeyê, pevçûnên wekî yên Halabê dikarin bibin qeyraneke berfirehtir ku ne tenê pêşeroja têkiliyên Kurd û Şamê, lê herwiha îstîqrara lawaz a Sûriyeyê jî dixe xeterê.
