Profesor Munawer Abbas Serokê Mamosteyê zanîngehên dewletî yên Pakistanê:Amerîka û Îsraîl divê bizanin ku şertên îro bi şertên berê re pir cuda ne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Amerîka û Îsraîl divê bizanin ku şertên îro bi şertên berê re pir cuda ne.
Berê ew difikirin ku Îran tenê ye, lê îro Ummeta Îslamî li kêleka Îranê radiweste. Her weha Pakistan jî îro li kêleka birayê xwe, Îranê, ye.
Ez wek xwendekarek pirsiyarek dixim holê: hûn dixwazin kê bitirsînin? Kîjan gelê?
Gelê Îranê, geleke ye ku baweriya wî bi Kerbelayê ye û bi Îmam Huseyn (S.X.) re girêdayî ye. Dema ku rêberê bilind ê Îranê bi eşkere dibêje ku em ji bo Îslamê amade ne her tiştî feda bikin, û gava ku Îmam Huseyn (S.X) jiyana xwe ji bo Îslamê feda kir, ev tişt xwezayî ye ku ev gel jî amade be ku hemû Îranê ji bo Îslamê feda bike.
Ji ber vê yekê, li gorî nêrîna min, bêhaneyên Îsraîl di derbarê bernameya nukleer a Îranê de ne rast û ne aqilane ne. Îran gelek caran ragihandiye ku bernameya wî ya nukleer tenê ji bo armancên aştiyane ye. Dewleta Îranê, û bi taybetî Sipaha Pasdaran a Şoreşa Îslamî, nikare û naxwaze li dijî nêrîna Rêberê Giranqedr ê Şoreşê hereket bike.
Ayetaullah el-uzma Seyîd Elî Xameneî, rêberê Komara Îslamî ya Îranê, bi eşkere ragihandiye ku Îran li pey çêkirina bombeya atomî nîne û bernameya xwe ya nukleer tenê ji bo armancên aştiyane dimeşîne. Ji ber vê yekê, Amerîka û Îsraîl divê bi aqilî hereket bikin û ji vê rêyê vegerin; ji ber ku heke carek din li Îranê êrîş bikin, ew ê bi encamên gelek giran û şertên tirsnak re rû bi rû bimînin.
