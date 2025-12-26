“Serokê Ensarullahê Yemenê: Gûra şer a din a bi dijminê Îsraîlî re teqez e”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Bi veguhastina ji al-Masîra, Abdulmelik el-Hûsî, serokê Ensarullah a Yemenê, di axaftina xwe de got: berxwedan li dijî dijminan di astên fikrî, çandî û nasnameyî de yek ji herî girîngtirîn qada û meydanên rûbirûbûna bi dijminan e. Îslam bûna gelê Yemenê û pejirandina wê bi şêweyek cuda, yek ji mezin û girîngtirîn guherînên dîrokî yên gelê Yemenê ye.
Serokê Ensarullah a Yemenê di berdewamiyê de got: bi mixabin, li hundirê ummeta Îslamî her dem rêza nifaqê hewl dide ku girêdana bawerî ya ummetê bi giştî biguherîne û bike şaş. Ev rêza nifaqê dixwaze ummetê bike ummetek ku bi dijminên xwe re serşok e û bi tûxî û estekbarê (taxût) re biqedîne.
Şerê nerm li dijî misilmanan
Wî azadiya ji bindestîya tağût û girêdana temam bi rêbazên Xwedayî wekî nîşaneyên herî eşkere yên girêdana bawerî nas kir û got: şerekî tirsnak, nerm, şeytanî û şaşker heye ku dixwaze misilman ji nasnameya xwe dûr bixe. Şopandina helwest û rêbazên şaşkerên û tağût pir xeternak e. Qur’ana Pîroz derewa yên wanî yên şaş derxist holê.
Wî bi teqez li ser cîhadê di rêya Xwedê de rawestiya û got: cîhad amûrek e ji bo parastina ummeta Îslamî û mustazafên li dijî hêzên xerab û sûcdar. Em girîngiya cîhadê di rêya Xwedê de wekî pîvanekî girêdana bawerî ya xweşnasîn dizanin û hewceyê piştgirtin û bihêzkirina wê di têgîna rast de ne.
Taxûta vê demê: Siyonîzm, Amerîka, Îsraîl û Brîtanya
Serokê Ensarullah a Yemenê got: tağûta vê demê Siyonîzma Cîhanî, Amerîka, Îsraîl, Brîtanya û karkerên wan û jî serşokên wan in; ew tağûtên herî xeternak û herî zalim in di dirêjahiya dîrokê de.
Wî got: tağûta vê demê hemû cureyên zilmê, fesadê û sûcên ku li dijî fitret û nirxên mirovî û Xwedayî ne, di xwe de dihewîne. Tağûta îro şert û amûrên wisa hene ku tu tağûtek di dîrokê de wan nedibû. Ew dixwaze fesad û rezîletan di civakan de belav bike û wan bide nîşandan û bike tiştek asayî di hemû civakan de.
Sirra tirsê dijminan ji Qur’anê
Wî bi teqez li ser pêwendiya bi nasnameya Qur’anî rawestiya û got: dijmin hêj ji hêzên ummeta Îslamî ditirsin û dixwazin wan tunekirin. Şerê dijminan li dijî civakan ji bo şaşkirin û kişandina wan bo fesadê û vala kirina wan ji mirovahiyê ye. Armanca kirina nasnameya mirovî ya me armancek herî xeternak e.
Wî got: dijmin bi hemû amûran li dijî Qur’anê derketine, ji ber ku dizanin ku Qur’an girêdana gel û Xwedê ye. Qur’an xetereyek mezin e ji bo tağût û estekbaran, ji ber ku wan rûspî dike û rastiya wan derdixe holê.
Wî got: ji ber vê yekê ew ji Qur’anê nefret dikin û dixwazin ummeta Îslamî ji Qur’anê dûr bikin. Ev dûrbûn bi têkbirina qedâsîya Qur’anê dest pê dike û paşê bi karên sûcdar li dijî Qur’anê digihîje.
Hêvîdarî li ser ketina Rojava li pergalên perwerdeyê
Serokê Ensarullah got: dijmin di pergalên perwerdeyî, çandî û medyayî de dixwazin bala ummeta Îslamî bigirin û wan bi dîtinên xwe bipejirînin. Pergala perwerdeyî ya rejîma Suûdî bi Siyonîzmê re têkildar e.
Wî got: ew çand û bîrên ku li Suûdî û hin rejîman hene û di dersan de tên pêşkêşkirin, li gorî pîvanên Rojava û Amerîkayî ne. Dema ku pîvan Amerîkayî û Rojavayî ye, ev şert û şertên xeternak û daristanek mezin e ji bo girêdana bawerî.
Dijmin ayetên Qur’anê ji dersan derdixin, wateyan diguherînin û bingehên Îslam û îmanê jê radikin. Dema ku em ji cîhadê di rêya Xwedê de diaxivin, divê em bizanin ku em ummetek in ku armanc kirî ne.
Projeya “Îsraîla Mezin”
Wî got: dijmin bi aşkarî li herêma me dixebitin û ji “guherîna Rojhilata Navîn” diaxivin. Projeya Îsraîla Mezin armanc dike ku gelên herêmê bi dijminê herî sûcdar û herî xerab re biqedîne. Pejirandina vê şertê ji aliyê ummeta Îslamî ve felaketek e.
Rêza nifaqê li hundirê ummetê bi Îsraîl re li hevkarî ye û dixwaze şertên wan were pejirandin. Ew naxwazin ku li dijî kuştin û êrîşan berxwedan were kirin; her kes ku li dijî vê şertê radiweste, tê serzanişkirin.
Têkoşîna her roj a sûcdarên Siyonîst
Serokê Ensarullah got: Îsraîl bi hevkarîya Amerîka û piştgirîya Rojava her roj li Filistîn, Libnan û Sûrî sûcên xwe berdewam dike. Her roj Filistîniyan tên kuştin, girtin û êşandin. Mescîd al-Aqsa her roj tê bêhurmetkirin û girtî li zindanên dijmin bi êşkên giran tên êşandin.
Wî got: sûcên Îsraîl li Banka Rojava berdewam in: bêhurmetkirina jinan, wêrankirina malan û talankirin. Koçandina gelan li wir wekî Xezze berdewam e û çavkaniyên Filistîn tên talankirin.
Amerîka û Îsraîl bi tu peymanekê re ne girêdayî ne
Wî got: em bi hêzên şeytanî û zalim ên wekî Amerîka, Îsraîl û Siyonîzma Cîhanî re rûbirû ne ku bi tu peymanekê re ne girêdayî ne. Karkerên wan di nav ummeta Îslamî de dixwazin çavên gelan ji sûcên wan biguherînin.
Şerê dinê bi Îsraîl re bêguman e
Serokê Ensarullah got: qada din a şerê bi dijminê Îsraîl re bêguman dê were û ummeta Îslamî divê her dem hişyar be, bi ruhê cîhadê, bi çalakî, hişyarî û amadekarî.
Wî li ser rêwîtiyên milyonan ya gelê Yemenê li dijî bêhurmetkirina qedâsiyan axiv û bi girîngî qada medyayî wekî yek ji herî girîngtirîn meydanên rûbirûbûnê nas kir.
Di dawiya axaftina xwe de got: çekê ku di destê me de ye, çekê ummeta Îslamî ye; çekê wan kesan e ku bi Xwedê re tewakkul dikin û li rêya Qur’anî gav didin.
