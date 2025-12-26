Mamoste Kerîmî:Têkoşîna li dijî hûrmeta malbatê şerek e li dijî dîn û exlaqê Îslamîya

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ûl-Beyt (s.x)–ABNA-Mamoste Cemal Kerîmî di xutbeyên nûjêna Înîyê ya ev hefteyê de li Mizgefta Mezin a Banê bi îşareta li fêrgehên Qur’ana Pîroz û sîreta Pêxemberê Mezin (s.x.a) got:
Îslam bi awayekî ciddî li ser parastina hûrmeta malbatê, iffeta giştî û kerameta mirovî raweste. Her kes ku bi zanebûn bingehên malbatê xera bike, li rêya dijminatiyê bi dîna Xwedê dike.
Wî bi hişyarkirin li ser encamên exlaqî û civakî yên lawazkirina bingehên malbatê zêde kir:
şewitandina mirovan bo têkçûna exlaqî, destwerdan li jiyana taybet a kesên din û êrîş kirina li namûsa gelê, rê li ber talakê, hilweşandina malbatan û zêdebûna zirarên civakî vedike.
Îmamê Înîyê yê Banê bi dayîna bingeh ji hadîsên Pêxemberê Mezin (s.x.a) diyar kir:
Resûlê Xwedê (s.x.a) ew kesên ku dibin sedema fesada exlaqî, bêiffetî û xirabkirina malbatan, ji ummeta xwe nahesibîne û ev tevger wekî nîşanên bêdînî û dûrbûna ji vicdana mirovî nas kiriye.
Mamoste Kerîmî bi îşareta li rêbaz û sîreta mezinên dînê, li ser pêwîstiya rêzgirtina sînorên exlaqî di têkiliyên civakî de rawestiya û got:
Di civaka Îslamî de, tu kes maf nîne ku bi her bahane û sedemê li navûdeng, şexsiyet û namûsa kesên din êrîş bike; ew kes di dinyayê û axretê de dê bersivdar bin.
Wî zêde kir:
Parastina iffetê, navûdengê û pakdomanî tenê fazîleteke kesane nîne, lê stûna bingehîn a saxlemîya civakê ye. Misilmanê rastîn ew e ku namûs, mal û hêsiyet a kesên din ji aliyê wî ve ewle be.
Xutbêjê Înîyê yê Banê di dawiyê de, bi teqez li ser berpirsiyariya bawerî ya kesan li hember malbat û civakê rawestiya û got:
nebalîtiya li sînorên Xwedayî û nirxên exlaqî dibe sedema hatina bela û zirarên civakî; û tenê rêya rizgarkirinê vegerandina bo îman, taqwa û kirin bi “La ilaha illa Allah û Muhammed Resûlullah” e.
Bane – Îmamê Înîyê Bane bi teqez li ser cihê girîng ê iffetê û kerametê mirovî di Îslamê de rawestiya û got:xirabkirina malbatê, têxistina mirovan bo fuhşê û êrîş kirina li namûsa gelê, li dijî Qur’anê bi awayekî aşkar e û li dijî sunneta Pêxemberê (s) ye û bibe sedema hilweşandina civaka Îslamî.
