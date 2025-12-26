  1. Home
“Ferhad Şamî: Eger HSD/YPG bi Îsraîlê re têkilî hebûya, Tirkiyê cesaret nedikir êrîş bike”

26 December 2025 - 23:39
News ID: 1766449
Source: https://ku.mehrnews.com/
Ferhad Şamî, rêvebirê navenda medyayî ya HSD (Hêzên Sûriya Demokratîk), bi redkirina têkiliya wan hêzan bi Îsraîl re, ragihand ku:heke têkiliyek wisa hebûya, Tirkiye ê nikaribû êrîş bike ser HSD.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-  Ferhad Şamî, rêvebirê navenda medyayî ya hêzên HSD (Hêzên Sûriya Demokratîk), di axaftinekê de ragihand ku:heke HSD bi Îsraîl re têkiliyek hebûya, Tirkiye ê nikaribû êrîş bike ser wan.

Wî her weha got: berî dawiya sala zayînî, Mazlûm Kobanê, fermandarê HSD, dê seferê biçe Dimêşqê û bi amadebûna Amerîka, Fransa, Brîtanya û hin welatên erebî, bi hukûmeta Dimêşqê re hevdîtin û gotûbêj bike.

Navbirî diyar kir:
heke HSD bi Îsraîl re têkiliyek hebûya, Tirkiye ê nikaribû li ser me êrîş bike. Tometên Tirkiyeyê li ser têkiliya me bi Îsraîl re tenê bîhane ne ji bo destwerdanê li dosyeya Sûriyê.

 Not: Tirkiye bi xwe têkilî ligel Îsraîl heya? 

