Pesindana Wezîrê Ewqafê yê Misrê ji bo bernameya lêgerina quranê ya bi milyarek serdan

ـ-Li gor agahdariya Ajansa Nûçeyê ya Ehl-ûl-Beyt (s.x)ABNA-Wezîrê Ewqafê Misrê di civînekê de ku ji bo nirxandina aliyên bernameya televîzyonî ya keşfkirina talentên Qur’anî ya «Dewleta Tilawetê» hatibû lidarxistin—ku ji aliyê Enstîtûta al-Ehram a vê welatê ve li navenda vê enstîtûtê hatibû lidarxistin—got:hejmara temaşeyan li rûpelên fermî û her weha li rûpelên din ên têkildar bi bernameya Dewleta Tilawetê ji yek mîlyar temaşe derbas bûye; ev jî cihê bilind ê Qur’ana Pîroz di dilên gelê Misrê de nîşan dide.
Wî zêde kir:
ev bernameyê karîye malbatên Misrî ji temen û qada civakî û çandî yên cuda li dora yek ekranê bi hev re kom bike.
Wezîrê Ewqafê Misrê bi teqez got:Ev serkeftin encama xebata kolektîf e; bi dehan kesên karûbarî û şopandî di qada derhênerî, hilberîn û nûbûnên dîtbarî de, bi heman demê re stêrkên Dewleta Tilawetê—qariyên ku gelê Misrê bi kêfxweşî anîne—û komek ji zanayên bilind ên zanistên Qur’anî di çêkirina vê bernameyê de beşdar bûne.
Di berdewamiyê de, Ehmed Fayiq, serokê beşa bernameyan a Şirketa Xizmetên Medyayî ya al-Muttehide ya Misrê, got:Amadehiyên vê bernameyê nêzîkî sal û nîv dom kir û ev pêşbazî bi beşdariya nêzîkî 14 hezar kes ji hemû Misrê dest pê kir.
Wî zêde kir:
bi nirxandina hûrbîn ya komîteya dadgehê ku ji aliyê Wezareta Ewqafê ve hatibû hilbijartin û bi piştgirîya zanayên al-Ezherê û Ewqafê, 300 kes gihîştin qonaxa din a pêşbaziyê; pêşbaziya wan jî bi awayekî teng û bi rêz û di 3 rojên peyrew de li Akademiya Navneteweyî ya Ewqafê hat lidarxistin.
Fayiq diyar kir:32 kes gihîştin qonaxa dawî; bername bi Ehmed el-Tayyib, Şêxê al-Ezherê, hat pêşkêşkirin û wî Şêx Hesen Abd-en-Nebî ji bo endamtiya komîteya dadgehê hilbijart. Wekî ku tê dîtin, Şêx Abd-en-Nebî di beşên cuda yên bernameyê de amade ye.
Di dawiya vê civînê de, berpirsên Enstîtûta al-Ehram wekî rêzgirtin ji bo xizmetên Qur’anî û nûbûnên Wezîrê Ewqafê Misrê di qada xutbeya dînî de, plaketeke bîranînê, kopiyeke Qur’anê û hejmara yekem a rojnameya al-Ehram pêşkêşî wî kirin.
