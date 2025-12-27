  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Hezbullahê êrîşa terorîstî ya li ser Mizgefta Îmam Elî (S.X) li Himisê şermezar kir

27 December 2025 - 19:19
News ID: 1766740
Source: https://fa.abna24.com/news/
Hezbullahê êrîşa terorîstî ya li ser Mizgefta Îmam Elî (S.X) li Himisê şermezar kir

Partîya Hezbullahê Lubnan di peyamekê de daxwaz kir ku ew kesên ku lêkola êrîşa terorîstî li Mizgefta Îmam Elî (s.x) li bajarê Hums kirine, nasibin û cezayên giran bar bicîhin.

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA- Hezbûllahê Lubnan bi riya daxuyaniyekê, êrîşa terorîstî li Mizgefta Îmam Elî (s.x) li bajarê Hums ê Sûriyê, ku bû sedema şehîd û birîndarbûna bi dehan kesan, bi tundî şermezar kir.

Di vê daxuyaniyê de wiha hat gotin: “Ev tawanbariya tirsnak, ku roja Înê û di meha pîroz Recebê de li dijî nimêjvanên bawermend hate kirin, xûyê nefsê yê wan kesên ku li paş vê ketine nîşan dide, yên ku ne hurmetê ji pîroziyan re dikin û ne jî baweriyê bi cudahîya olî û fikrî tînin.”

Hezbûllah, bi îşaretkirina ku ev komên xelet li pey gotûbêja nefret, dûrxistin û rakirina yên din dimeşin, tekeza kir: “Ev tawanbarî di xizmeta projeyên Amerîkî û Siyonîst de têne kirin.”

Ev partî daxwaza nasîn û cezakirina kesên ku vê êrîşê kirine kiriye û tekeza xwe li ser vê yekê kiriye ku divê cezayên herî tund li wan bêne sepandin.

Hezbûllahê Lubnan di dawiyê de, bi hestyarî ligel malbatên şehîdan û birîndaran, ji bo şehîdan rehm, ji bo birîndaran şîfaya lezgîn û ji bo gelê Sûriyê jî aramî, pêşveçûn û geşbûn xwest.

………

Dawiya Peyam

(Tags):

Sûriye, Hums, Mizgefta Îmam Elî (a.s), Hezbûllah

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha