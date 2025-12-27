Hezbullahê êrîşa terorîstî ya li ser Mizgefta Îmam Elî (S.X) li Himisê şermezar kir

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA- Hezbûllahê Lubnan bi riya daxuyaniyekê, êrîşa terorîstî li Mizgefta Îmam Elî (s.x) li bajarê Hums ê Sûriyê, ku bû sedema şehîd û birîndarbûna bi dehan kesan, bi tundî şermezar kir.
Di vê daxuyaniyê de wiha hat gotin: “Ev tawanbariya tirsnak, ku roja Înê û di meha pîroz Recebê de li dijî nimêjvanên bawermend hate kirin, xûyê nefsê yê wan kesên ku li paş vê ketine nîşan dide, yên ku ne hurmetê ji pîroziyan re dikin û ne jî baweriyê bi cudahîya olî û fikrî tînin.”
Hezbûllah, bi îşaretkirina ku ev komên xelet li pey gotûbêja nefret, dûrxistin û rakirina yên din dimeşin, tekeza kir: “Ev tawanbarî di xizmeta projeyên Amerîkî û Siyonîst de têne kirin.”
Ev partî daxwaza nasîn û cezakirina kesên ku vê êrîşê kirine kiriye û tekeza xwe li ser vê yekê kiriye ku divê cezayên herî tund li wan bêne sepandin.
Hezbûllahê Lubnan di dawiyê de, bi hestyarî ligel malbatên şehîdan û birîndaran, ji bo şehîdan rehm, ji bo birîndaran şîfaya lezgîn û ji bo gelê Sûriyê jî aramî, pêşveçûn û geşbûn xwest.
