Ayetullah Sistanî got:“Divê Şî’eyên Pakistanê bi exlaq, kiryar û tevgera xwe ya pratîk, wêneyê rastî yê Şî’eyê pêşkêş bikin.”

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA- Şêx Mihemed Hesen Caferî, Îmamê Înî yê Sekerdû yê Pakistanê, li Necefî Eşref serdana Ayetullahul Uzma Sistanî rêberê mezin ê şîeyan hevdîtinek pêk anî û li ser mijarên zanistî û olî gotûbêj kirin.
Di destpêka vê hevdîtinê de, Ayetullahul Uzma Sistanî bi dua ji bo hemû bawermendên Pakistanê, bi taybetî bawermendên Gilgit-Baltistanê, tekezî li ser van xalan kir: “Divê Şî’eyên Pakistanê bi yekîtî û yekparêziyê bijîn û bi exlaq, kiryar û tevgera xwe ya pratîk, wêneyê rastî yê Şî’eyê (Şî’itiyê) pêşkêş bikin.”
Herwiha, Ayetullah Sîstanî xizmetên dînî, perwerdeyî û civakî yên Şêx Mihemed Hesen Caferî jî pêxweş kirin (pesn dan).
Di vê hevdîtinê de, kurê Şêx Mihemed Hesen Caferî jî hatibû.
