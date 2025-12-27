Berdevkê Wezareta Karên Derveyî ya Îranê:“Danûstandina rejîma Siyonîst derbarê Somaliya, pêşxistina komploya parçebûna vê welatê Îslamî ye”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî Ehl-ul-beytê (s.x) –ABNA-Îsmaîl Beqayî, Berdevkê Wezareta Karên Derveyî, karkirina rejîma Siyonîst bi awayekî binpêkirina eşkere ya serwerî û yekparêziya axa Somaliyê bi riya hewldana pêşxistina komploya parçebûna vê welatê Îslamî, weke binpêkirineke eşkere ya prensîbên bingehîn ên Peymana Neteweyên Yekgirtî û hiqûqa navneteweyî dît û wê şermezar kir.
Berdevkê Wezareta Karên Derveyî, bi tekezkirina li ser helwesta bingehîn a Komara Îslamî ya Îranê ku li ser pêwîstiya parastina serweriya neteweyî, yekparêzî û yekparêziya axa Komara Federal a Somaliyê ye, ev hereketa xirab a rejîma Siyonîst weke beşek ji sîyaseta vê rejîmê ji bo bêîstikarkirina welatên herêmê û tundkirina neewlehîyê li herêma Deryaya Sor û Sînga Afrîkayê binav kir.
Beqayî, bi piştgiriya helwesta hişk a Rêxistina Hevkariya Îslamî û herwiha Yekîtiya Afrîkayê di şermezarkirina kiryara rejîma Siyonîst de, daxwaza tevkariyeke hişk a civaka navneteweyî kir da ku vê kiryara berfirehkir û tehdîtkara rejîma dagîrker vala derxistin.
