Berdevkê Wezareta Karên Derveyî ya Îranê:“Danûstandina rejîma Siyonîst derbarê Somaliya, pêşxistina komploya parçebûna vê welatê Îslamî ye”

27 December 2025 - 21:17
Rêvebirê Wezareta Derve ya Îranê: Ew têkçûna zelal a ser serokatiya û tevahîya erdî ya Welatê Somalîyê ji hêla rejîma Siyonîst ve şermezar kir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî Ehl-ul-beytê (s.x) –ABNA-Îsmaîl Beqayî, Berdevkê Wezareta Karên Derveyî, karkirina rejîma Siyonîst bi awayekî binpêkirina eşkere ya serwerî û yekparêziya axa Somaliyê bi riya hewldana pêşxistina komploya parçebûna vê welatê Îslamî, weke binpêkirineke eşkere ya prensîbên bingehîn ên Peymana Neteweyên Yekgirtî û hiqûqa navneteweyî dît û wê şermezar kir.

Berdevkê Wezareta Karên Derveyî, bi tekezkirina li ser helwesta bingehîn a Komara Îslamî ya Îranê ku li ser pêwîstiya parastina serweriya neteweyî, yekparêzî û yekparêziya axa Komara Federal a Somaliyê ye, ev hereketa xirab a rejîma Siyonîst weke beşek ji sîyaseta vê rejîmê ji bo bêîstikarkirina welatên herêmê û tundkirina neewlehîyê li herêma Deryaya Sor û Sînga Afrîkayê binav kir.

Beqayî, bi piştgiriya helwesta hişk a Rêxistina Hevkariya Îslamî û herwiha Yekîtiya Afrîkayê di şermezarkirina kiryara rejîma Siyonîst de, daxwaza tevkariyeke hişk a civaka navneteweyî kir da ku vê kiryara berfirehkir û tehdîtkara rejîma dagîrker vala derxistin.

Somalîya, Somalîland, Rejîma Siyonîst, Afrîqa, Îsmaîl Beqayî

