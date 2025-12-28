Kesek di Mizgefta(Mescîda) Haramê de ji qatên bilind xwe avêt erdê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA– Hêza Taybet a Ewlekariya Mizgefta Haram êvara roja Pêncşemê dest bi lêkolîna bûyera ketina kesek ji qatên jorîn ên Mizgefta Haram kir.
"Li gorî Akaz, li gorî raporên destpêkî, ev kes xwe ji qatên bilind ber bi jêr avêtiye û di vê navberê de, yek ji efserên ewlehiyê yê li cihê bûyerê, di hevkariyeke fedaî de hewl da ku pêşî li ketina rasterast û dijwar a vê kesê ber bi erdê bigire, ku di encama vê hewldanê de, ew bi xwe jî birîndar bû.
Hêzên Alîkariyê tavilê li cihê bûyerê amade bûn û herdu kesan ji bo wergirtina lênihêrîna bijîşkî ya pêwîst, rakirin nexweşxaneyê.
Rayedarên ewlekariya Erebistana Siûdiyê ragihandin: “Çûyînên qanûnî û lêkolînên pêwîst ji bo ronîkirina alî û sedema vê bûyerê di dawiyê de ne.”
