Dawûd Oglû: Nasnamekirina Somalilandê ji aliyê Îsraîlê ve, projeyeke parçe-kirina cîhana Îslamê ye

Bi rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-i Beyt (s.x)– ABNA re-- Ehmed Dawûd Oglû, serokwezîrê berê yê Tirkiyeyê, di daxuyaniyek bi tundî de li hember nasnamekirina fermî ya Somalilandê ji aliyê Îsraîlê ve rawestiya û ev gav wek beşek ji stratejiyeke fireh a Tel Avîvê ji bo parçe-kirina welatên Îslamî û çêkirina dorpêçkirina jeopolîtîkî li dijî hêzên herêmî binav kir.
Wî bi eşkereyî got ku ev biryar ne tenê gaveke dîplomatîk a asan e, lê di çarçoveya nûjenkirina nexşeya cîhana Îslamê û firehkirina bandora ewlehiyê ya Îsraîlê li Şaxê Afrîkayê de cih digire.
Dawûd Oglû bi berawirdkirina vê rêbazê bi tecrûbeya Sûdanê, hişyar kir ku armanca bingehîn qeweta Somaliyê têk birin û neîstîqrariya domdar li wir çêkirin e, ya ku dikare bibe sedema şerên hundirîn û krîzên mirovî yên mezin.
Wî bi taybetî bal kişand ser eleqeya Îsraîlê ya li ser kontrola bendergehê stratejîk a Berbera li Xelîca Edenê, û got ku ev guhertoyek ewlehiyê rêyên deryayî yên Deryaya Sor tehdîd dike û rasterast berjewendiyên Misrê, Erebistana Siûdî û Tirkiyeyê bin bandorê dixe.
Wî her weha normalîzekirina têkiliyên hin welatên Ereb bi Îsraîlê re di bin navê Peymana Îbrahîm de, wek perdeyek ji bo firehkirina serdestiyê ji Deryaya Xezêrê heta Xelîca Edenê binav kir û ji bêdengiya cîhana Îslamê li hember vê pêvajoyê, bi taybetî di heman demê de ku operasyonên leşkerî li Xezzeyê berdewam in, bi tundî rexne kir.
Dawûd Oglû ev neçalakî wek xemsariyek stratejîk a pir xeternak binav kir.
Wî ji hikûmeta Tirkiyeyê xwest ku bi lez dest bi însiyatîfa dîplomatîk bike û zêde kir ku: mazûvaniyê kirina danûstandinên rasterast ên Somalîyan li Ankara, şandinê şandeyeke taybet, koordinasyona nêzîk bi Misr û Erebistana Siûdî, axaftin bi Emîratên Erebî yên Yekbûyî li ser bendergehê Berbera, hevkarî bi Yekîtiya Afrîqayê û Rêxistina Hevkariya Îslamî, û her weha danûstandin bi Amerîka û Brîtanyayê ji bo astengkirina vê pêvajoyê, dikarin bibe çalakiyên pêwîst di vê qada de.
Wî di dawiya gotinên xwe de destnîşan kir ku her derengî dê berpirsiyariyek dîrokî ya giran li ser milên serokên misilman bihêle.
Ev bertek di wextê ku tê gotin ku Îsraîl rojê berê bi fermî serxwebûna Somalilandê nas kir, tê ragihandin؛ gavek ku berpirsên vê herêmê wê wek pêşgotina tevlîbûna Peymana Îbrahîm binav kirin û berê şertê nasnamekirina navneteweyî li hember qebûlkirina penaberên Filistînî yên Xezzeyê dane bû.
